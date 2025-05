Ascolta signore la mia voce | Concerto Ensemble Incontrà

ConcertoSabato 10 maggio - Duomo di Conegliano ore 21.00Ascolta, signore, la mia voceLa preghiera del cristiano e il suo complesso orizzonte emotivoUn percorso attraverso brani corali sacri di diverse epoche il cui fil rouge è la restituzione dell'ampia gamma di stati d'animo e. 🔗 Trevisotoday.it - Ascolta, signore, la mia voce | Concerto Ensemble Incontrà

Serena de Ferrari: “Lasciare Mare Fuori mi ha reso più leggera, in Belcanto fiera di aver cantato con la mia voce” - In un'intervista a Fanpage, Serena de Ferrari si racconta tra carriera e vita privata e spiega l'emozione di diventare mamma a 26 anni. Il personaggio di Viola in Mare Fuori l'ha portata al successo: "Le vorrò sempre bene, ma non mi manca. Senza di lei mi sento alleggerita". In Belcanto presta il volto a Maddalena Bellerio e canta in lirica con la sua voce, ma il suo sogno non l'ha ancora realizzato. 🔗fanpage.it

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano ricordava così i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca. Il ricordo di Carosio» – VIDEO - di Redazione Morte Pizzul, una storica intervista all’ex telecronista e giornalista: il ricordo nel giorno della sua scomparsa – VIDEO Nel giorno della morte di Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano fino al 2002, vi riproponiamo un’intervista storica di archivio. Era il 2017 e il noto giornalista e telecronista parlò di Carosello, di Nicolò Carosio e del giorno della sua prima telecronaca. 🔗internews24.com

Paola Nicolai, l'afasia post-ictus e l'arrivo di Ugo, che le ha “ridato la voce”: «Il mio Piccolo Levriero Italiano è un segno del destino: è nato nella città di mia madre, il giorno in cui sono uscita dall'ospedale» - Un ictus sconvolge la sua vita, togliendole l’uso della parola. Paola però non si arrende e, anche grazie alla straordinaria vicinanza di un cane, trova la forza per andare avanti, riscoprendo un nuovo modo di vivere e ritrovando una nuova voce. Ecco la sua storia 🔗vanityfair.it

