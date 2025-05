Arsenal-Bournemouth il pronostico di Premier League | occhio alla combo possibile risultato esatto

Premier League si aprirà già nella serata di oggi, venerdì 2 maggio, con Manchester City e Wolverhampton che saranno le prime due formazioni a scendere in campo. A chiudere invece il programma di domani, sarà il match tra Arsenal e Bournemouth, che si affronteranno all’Emirates Stadium, con fischio d’inizio fissato per le ore 18.30.A quattro turni dalla fine del campionato, l’obiettivo dei padroni di casa è quello di blindare matematicamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con i sette punti di vantaggio sul quinto posto sembrerebbero far dormire sonni tranquilli. Arsenal che andrà alla caccia dei tre punti anche per tornare a sorridere dopo la sconfitta nell’andata della semifinale con il PSG, che obbligherà a cercare la rimonta a Parigi. 🔗 Sololaroma.it - Arsenal-Bournemouth, il pronostico di Premier League: occhio alla combo, possibile risultato esatto La trentacinquesima giornata disi aprirà già nella serata di oggi, venerdì 2 maggio, con Manchester City e Wolverhampton che saranno le prime due formazioni a scendere in campo. A chiudere invece il programma di domani, sarà il match tra, che si affronteranno all’Emirates Stadium, con fischio d’inizio fissato per le ore 18.30.A quattro turni dfine del campionato, l’obiettivo dei padroni di casa è quello di blindare matematicamente la qualificazioneprossima edizione della Champions, con i sette punti di vantaggio sul quinto posto sembrerebbero far dormire sonni tranquilli.che andràcaccia dei tre punti anche per tornare a sorridere dopo la sconfitta nell’andata della semifinale con il PSG, che obbligherà a cercare la rimonta a Parigi. 🔗 Sololaroma.it

