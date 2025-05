Arsenal Arteta prova a recuperare Calafiori e Jorginho | Disponibili contro il Psg? Ecco cosa penso

Arsenal, Arteta prova a recuperare Calafiori e Jorginho: «Disponibili contro il Psg? Ecco cosa penso» Punta due rientri importanti in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Psg, Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal che prima della gara di domani contro il Bournemouth ha parlato in conferenza degli infortuni di Jorginho, Havertz e Calafiori.

Rapporto dell’Arsenal: Incredible Roberto Firmino Deal “Close”, a seguito del recente “suggerimento” di Mikel Arteta - Sito inglese: Arsenal apparentemente vuole Roberto Firmino, in quello che potrebbe essere solo il trasferimento dell’anno – e una svolta incredibile nella gara del titolo. Il Liverpool può andare a 10 punti di distanza dai Gunners con una vittoria all’Aston Villa questa settimana e rimanere pesanti favoriti per un 20 ° titolo inglese pari a record. Questo mese è decisivo per i Reds, tuttavia, con le partite contro il Manchester City e il Newcastle United all’orizzonte dopo il test di mercoledì a Villa Park. 🔗justcalcio.com

Il genio dei calci piazzati, Arteta lo ha scippato al City e l’Arsenal è primo per gol su palla inattiva - Marca si prepara per i quarti di Champions tra Real Madrid e Arsenal, in programma domani sera. C’è un personaggio che ha catturato l’attenzione del quotidiano spagnolo, scrive di “Nicolas Jover Penitentiary Center” in modo un po’ goliardico. Nicolas Jover non è altro che l’esperto dei calci piazzati dell’Arsenal. È anche il braccio destro di Mikel Arteta. L’attuale tecnico dei Gunners lo ha conosciuto quando era il secondo di Guardiola al City. 🔗ilnapolista.it

L’Arsenal “deve fare un passo avanti” dice Arteta dopo il pareggio senza reti alla foresta - 2025-02-27 00:47:00 Il web non parla d’altro: Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta ha detto ai suoi giocatori di “fare un passo avanti” dopo essere scesi di 13 punti dietro i leader della Premier League Liverpool con un pareggio per 0-0 a Nottingham Forest. Arteta ha detto prima del calcio d’inizio che la sua squadra avrebbe concesso il titolo “Over My Moad Body”, ma li ha visti non riuscire a segnare per la seconda volta in quattro giorni. 🔗justcalcio.com

Arteta entra in scivolata su un giocatore dell’Arsenal in allenamento: rischia di fargli male - Arteta alleggerisce la pressione ai suoi giocatori in allenamento ma rischia di far male a Sterling: si ferma giusto in tempo durante il torello ... 🔗fanpage.it

L'Arsenal si prepara all'inferno del Bernabeu: due recuperi, out Calafiori - L'Arsenal si prepara all'inferno del Bernabeu. Allenamento mattutino per la squadra di Mikel Arteta che a Madrid ... Calafiori potrebbe recuperare per le ultime gare della stagione: l'obiettivo ... 🔗tuttomercatoweb.com

Arsenal, Arteta: “Stiamo scrivendo la storia e vogliamo ancora di più” - Visualizzazioni: 3 Mikel Arteta galvanizza i tifosi dell’Arsenal in vista della sfida di domani in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha lanciato un ... 🔗calciostyle.it