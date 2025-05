Arriva lui Isola dei Famosi colpo di scena dell’ultim’ora | Veronica Gentili chiama l’ex Grande Fratello

Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 si ritrova al centro dell’attenzione per una serie di indiscrezioni che stanno letteralmente infiammando il pubblico. La trasmissione, quest’anno guidata da Veronica Gentili, sembra infatti dover fare i conti non solo con l’eccitazione per la partenza imminente, ma anche con tensioni dietro le quinte e sorprese dell’ultimo minuto. Tra queste, una voce in particolare ha preso piede nelle ultime ore, alimentando la curiosità degli appassionati del genere.A diffondere la notizia è stata ancora una volta Deianira Marzano, nota per i suoi scoop sul mondo della televisione e dei reality. L’esperta di gossip ha svelato che potrebbe esserci un’aggiunta dell’ultim’ora al cast ufficiale del programma. 🔗 A poche ore dall’inizio della nuova edizione de L’dei, il reality show di Canale 5 si ritrova al centro dell’attenzione per una serie di indiscrezioni che stanno letteralmente infiammando il pubblico. La trasmissione, quest’anno guidata da, sembra infatti dover fare i conti non solo con l’eccitazione per la partenza imminente, ma anche con tensioni dietro le quinte e sorprese dell’ultimo minuto. Tra queste, una voce in particolare ha preso piede nelle ultime ore, alimentando la curiosità degli appassionati del genere.A diffondere la notizia è stata ancora una volta Deianira Marzano, nota per i suoi scoop sul mondo della televisione e dei reality. L’esperta di gossip ha svelato che potrebbe esserci un’aggiuntaal cast ufficiale del programma. 🔗 Caffeinamagazine.it

Ne parlano su altre fonti

“C’è la bella tennista”. Isola dei Famosi 2025, prime due concorrenti ufficiali: doppio colpo di Veronica Gentili - Isola dei Famosi 2025, sono proprio loro le due prime naufraghe. La conduzione, quest’anno, è stata affidata alla conduttrice de Le Iene Veronica Gentili. Una decisione che Mediaset aveva così spiegato: “La scelta interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality – sta scritto –. I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia”. 🔗caffeinamagazine.it

Nel cast de L’Isola dei Famosi arriva una coppia amatissima del Grande Fratello: ecco chi sono i due concorrenti - Nonostante la tanta incertezza, sembra che L’Isola dei Famosi tornerà presto sul piccolo schermo e nel cast potrebbero esserci anche due volti molto amati del Grande Fratello. Di chi stiamo parlando? Mentre i concorrenti sono in fase di screening, sembra essere ormai praticamente certa la presenza di Veronica Gentili nei panni di conduttrice. Su inviato e opinionisti, invece, nessuna notizia certa. 🔗donnapop.it

L’Isola dei Famosi, nel cast arriva una famosa tronista di Uomini e Donne: fan in delirio, è amatissima - Chi ci sarà nel cast de L’Isola dei Famosi? Potrebbe arrivare una ex tronista di Uomini e Donne: di chi stiamo parlando? I fan non contengono l’entusiasmo! Quest’anno il ritorno de L’Isola dei Famosi è stato incerto fino all’ultimo, ma ora pare che tornerà sul piccolo schermo. Le conduttrici in pole position sono Veronica Gentili e Simona Ventura, che il pubblico richiede a gran voce. Per il momento, ancora tanta indecisione su opinionisti e inviato. 🔗donnapop.it

Ne parlano su altre fonti

Isola dei Famosi 22 maggio: nominati, eliminato. Colpo di scena di Edoardo Franco; Isola dei Famosi, colpo di scena: Cristina Scuccia eliminata, ma c'è un ritorno; Io me ne vado.... Peppe di Napoli abbandona l'Isola dei Famosi; Isola dei Famosi, le parole di Luxuria per Ilary Blasi e il primo colpo di scena. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Concorrenti Isola dei Famosi 2025: colpo di scena!/ Chi arriva dal Grande Fratello: segnalazione bomba - Tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2025 potrebbe spuntare anche un ex concorrente del Grande Fratello: la segnalazione bomba. 🔗ilsussidiario.net

Isola dei Famosi 2025 si sposta per “salvare” The Couple: le ultime manovre del palinsesto Mediaset - La nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2025 si sposta per "salvare" The Couple di Ilary Blasi: ecco le nuove strategie di Mediaset. 🔗gay.it

Isola dei famosi 2025, i concorrenti ufficiali e l'ultima novità: il nome clamoroso nel cast - L’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, il celebre reality show di Canale 5, si preannuncia più scoppiettante che mai, con un mix ... 🔗iltempo.it