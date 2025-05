Arriva l’asteroide potenzialmente pericoloso 2002 JX8 | osservazione in diretta l’8 maggio

l'asteroide 2024 YR4, finito sotto stretta osservazione di Esa e Nasa, fino a quando il rischio di impatto con la Terra si è ridotto praticamente a zero. Il prossimo 9 maggio, alle ore 13.02 italiane, un altro asteroide potenzialmente pericoloso (612356) 2002 JX8, avente un diametro stimato tra i 230 e i 510 metri, transiterà a circa 4.2 milioni di km, quasi 11 volte la distanza media della Luna. "Un passaggio in tutta sicurezza dunque, che però permetterà di riprendere anche con piccoli telescopi un oggetto di quella specifica categoria dalle dimensioni significative" osserva l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.Viene classificato come potenzialmente pericoloso qualsiasi asteroide avente un diametro superiore a circa 140 metri e in grado di avvicinarsi all'orbita terrestre entro 7.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Siria, duello Israele-Turchia per il paese nel silenzio dei media occidentali, confronto potenzialmente più pericoloso della crisi Tel Aviv-Teheran - I recenti eventi nella Striscia di Gaza non potevano che inasprire le relazioni già difficili e contrapposte tra Erdogan e Netanyahu Mentre tutti gli occhi sono rivolti verso gli sviluppi della guerra russo-ucraina ed i nuovi attacchi di Tel Aviv contro Gaza, un altro confronto si sta consuma 🔗ilgiornaleditalia.it

Dimezzato il rischio di impatto dell’asteroide 2024 YR4, era diventato il più pericoloso: i nuovi dati - Nel corso della notte tra 19 e il 20 febbraio la NASA ha aggiornato i dati sul rischio di impatto dell'asteroide 2024 YR4. Si è passati dal 3,1% di qualche ora prima all'1,5% (1 probabilità su 67 di colpirci nel 2032). Perché il rischio continua a fluttuare e quando avremo la certezza di evitare o confermare l'eventuale collisione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il "no" alle scorie cresce e arriva a Mattarella: "Il deposito sarebbe un pericoloso obiettivo militare" - La battaglia contro l'ipotesi di un deposito nazionale di scorie nucleari nella Tuscia si fa sempre più intensa. Il Biodistretto della via Amerina e delle forre ha recentemente portato la protesta alla manifestazione nazionale "Agricoltura è...". "Per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla... 🔗viterbotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Finalmente conosciamo origine e forma dell’asteroide “killer di città” 2024 YR4: scienziati sorpresi - Grazie alle osservazioni col telescopio Gemini South (Cile), gli scienziati ora conoscono meglio le caratteristiche di 2024 YR4, l'asteroide noto per essere ... 🔗fanpage.it

Asteroide 2024 YR4: da minaccia a opportunità scientifica spaziale - L'asteroide 2024 YR4, inizialmente considerato potenzialmente pericoloso per il nostro pianeta, è ora al centro di un interessante progetto scientifico che potrebbe trasformare una minaccia in un ... 🔗msn.com

ESA missione Ramses: si studierà il pericoloso asteroide Apophisis - Ramses utilizzerà un design semplificato della navicella Hera, lanciata il 7 ottobre verso l'asteroide Didymos ... celesti più piccoli potrebbero potenzialmente alterare il percorso di Apophis ... 🔗msn.com