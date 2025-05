Arriva a Frosinone La sicurezza sul lavoro scende in strada

Arriva a Frosinone “La sicurezza sul lavoro scende in strada”, iniziativa itinerante organizzata da Ebit Lazio di concerto con Confcommercio Lazio sud e le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat, Uiltucs territoriali, con il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorato allo sviluppo. 🔗 Frosinonetoday.it - Arriva a Frosinone “La sicurezza sul lavoro scende in strada” “Lasulin”, iniziativa itinerante organizzata da Ebit Lazio di concerto con Confcommercio Lazio sud e le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat, Uiltucs territoriali, con il patrocinio del Comune di(assessorato allo sviluppo. 🔗 Frosinonetoday.it

