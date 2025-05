Arrestati in Egitto tre componenti di una banda di trafficanti

Arrestati in Egitto, nell’ambito dell’operazione “EL RAIS“, altri tre componenti di un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, operante tra la Turchia, l’Egitto e l’Italia.Lo scorso 8 aprile, su disposizione della DDA, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip presso il Tribunale di Catania, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 soggetti di nazionalità egiziana gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso, con l’aggravante della transnazionalità.Arrestati in Egitto 3 componenti banda trafficanti di migranti VIDEOGli arresti sono stati il risultato di una vasta operazione Investigativa coordinata dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia – condotta dallo Sco – Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Siracusa in stretta sinergia con Interpol e l’Agenzia Europea EUROPOL nell’ambito dell’Operational Task Force (OTF) del “Mediterraneo orientale”. 🔗 Unlimitednews.it - Arrestati in Egitto tre componenti di una banda di trafficanti CATANIA (ITALPRESS) –in, nell’ambito dell’operazione “EL RAIS“, altri tredi un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, operante tra la Turchia, l’e l’Italia.Lo scorso 8 aprile, su disposizione della DDA, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip presso il Tribunale di Catania, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 soggetti di nazionalità egiziana gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso, con l’aggravante della transnazionalità.indi migranti VIDEOGli arresti sono stati il risultato di una vasta operazione Investigativa coordinata dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia – condotta dallo Sco – Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Siracusa in stretta sinergia con Interpol e l’Agenzia Europea EUROPOL nell’ambito dell’Operational Task Force (OTF) del “Mediterraneo orientale”. 🔗 Unlimitednews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arrestati in Egitto 3 componenti banda trafficanti di migranti - CATANIA (ITALPRESS) – Arrestati in Egitto, nell’ambito dell’operazione “EL RAIS”, altri tre componenti di un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, operante tra la Turchia, l’Egitto e l’Italia. Lo scorso 8 aprile, su disposizione della DDA, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip presso il Tribunale di Catania, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 soggetti di nazionalità egiziana gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico ... 🔗unlimitednews.it

Bologna, rapina a mano armata: arrestati tre cinesi - Tre persone erano entrate armate di pistola nin un centro massaggi e avevano costretto la titolare a consegnare loro il contenuto della cassa 🔗imolaoggi.it

Truffa con le assicurazioni, arrestati tre avvocati. Nei guai anche, due finti fisioterapisti ed altre due persone - A seguito di un'articolata e complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone e delegata alla Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Frosinone, nel corso della mattinata odierna è stata eseguita un'ordinanza... 🔗frosinonetoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Polizia di Stato - Operazione EL RAIS: arrestati in Egitto altri 3 componenti dell’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, operante tra la Turchia, l’Egitto e l’Italia; Arrestati in Egitto 3 componenti banda trafficanti di migranti; Arrestati in Egitto 3 componenti banda trafficanti di migranti; Arrestati in Egitto 3 componenti banda trafficanti di migranti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arrestati in Egitto tre componenti di una banda di trafficanti - Arrestati in Egitto, nell'ambito dell'operazione "EL RAIS", altri tre componenti di un'organizzazione criminale ... 🔗italpress.com

Arrestati in Egitto 3 componenti di una banda di trafficanti di migranti - Arrestati in Egitto, nell’ambito dell’operazione "EL RAIS", altri tre componenti di un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento ... 🔗msn.com

Operazione “El Rais” a Siracusa: arrestati in Egitto altri tre componenti dell’organizzazione criminale - Operazione "EL RAIS": arrestati in Egitto altri 3 componenti dell'organizzazione criminale dedita all'immigrazione clandestina. 🔗newsicilia.it