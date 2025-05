Arrestati in Egitto 3 componenti banda trafficanti di migranti

Arrestati in Egitto, nell’ambito dell’operazione “EL RAIS”, altri tre componenti di un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, operante tra la Turchia, l’Egitto e l’Italia. Lo scorso 8 aprile, su disposizione della DDA, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip presso il Tribunale di Catania, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 soggetti di nazionalità egiziana gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso, con l’aggravante della transnazionalità. Gli arresti sono stati il risultato di una vasta operazione Investigativa coordinata dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia – condotta dallo Sco – Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Siracusa in stretta sinergia con Interpol e l’Agenzia Europea EUROPOL nell’ambito dell’Operational Task Force (OTF) del “Mediterraneo orientale”. 🔗 Unlimitednews.it - Arrestati in Egitto 3 componenti banda trafficanti di migranti CATANIA (ITALPRESS) –in, nell’ambito dell’operazione “EL RAIS”, altri tredi un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, operante tra la Turchia, l’e l’Italia. Lo scorso 8 aprile, su disposizione della DDA, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip presso il Tribunale di Catania, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 soggetti di nazionalità egiziana gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico die del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso, con l’aggravante della transnazionalità. Gli arresti sono stati il risultato di una vasta operazione Investigativa coordinata dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia – condotta dallo Sco – Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Siracusa in stretta sinergia con Interpol e l’Agenzia Europea EUROPOL nell’ambito dell’Operational Task Force (OTF) del “Mediterraneo orientale”. 🔗 Unlimitednews.it

Cosa riportano altre fonti

Bologna, rapina a mano armata: arrestati tre cinesi - Tre persone erano entrate armate di pistola nin un centro massaggi e avevano costretto la titolare a consegnare loro il contenuto della cassa 🔗imolaoggi.it

Turchia, non si ferma la repressione contro la stampa: arrestati due giornalisti d’inchiesta - Timur Soykan e Murat Agirel, due noti giornalisti d’inchiesta, sono stati arrestati nelle loro abitazioni a Istanbul, in Turchia, con l’accusa di “minaccia e ricatto”. A quanto si apprende dal quotidiano turco Hürriyet, il raid della polizia – durante il quale sarebbero stati sequestrati telefoni, computer, dischi rigidi e altre attrezzature digitali – è stato condotto nell’ambito di indagini della procura generale di Istanbul: il motivo dell’arresto e della detenzione dei giornalisti riguarda la possibilità che i sospettati potessero distruggere, alterare o nascondere prove durante lo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Vladimir Topjana, il 43enne ucciso per una lite su una proprietà in Albania. Padre e figlio arrestati per omicidio - PORDENONE - Due colpi di pistola, due famiglie distrutte per un contenzioso che sarebbe legato a una proprietà in Albania. Vladimir Topjana, 43 anni, albanese, autista della Ghiaie... 🔗ilgazzettino.it

Ne parlano su altre fonti

Arrestati in Egitto 3 componenti banda trafficanti di migranti; Polizia di Stato - Operazione EL RAIS: arrestati in Egitto altri 3 componenti dell’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, operante tra la Turchia, l’Egitto e l’Italia; Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: arrestate altre tre persone; Traffico di migranti dalla Turchia alla Calabria, altri 3 arresti. 🔗Ne parlano su altre fonti