Arrampicata sportiva azzurri brillanti in Coppa del Mondo | Rogora Schenk e compagni avanzano a Bali

Bali (Indonesia) va in scena la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di Arrampicata sportiva, ad aprire le danze sono state le qualificazioni del lead, disciplina tecnica che assegnerà medaglie individualmente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Gli italiani sono riusciti a mettersi in mostra sulla parete asiatica e si sono meritati con autorevolezza la qualificazione alle semifinali, evento che spalanca l'evento verso l'atto conclusivo di domenica, dove verrà definito il podio.Laura Rogora è tornata in scena dopo aver accarezzato il podio nell'appuntamento di settimana scorsa a Keqiao e ha concluso il turno preliminare in terza posizione (2.96), alla pari con la sudcoreana Chaehyun Seo (2.96). L'azzurra è stata preceduta dalla britannica Erin McNeice (1.94) e dalla giapponese Ai Mori (1.

