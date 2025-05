Arrampicata | 13 azzurri a Bali per la seconda tappa di Coppa del Mondo

seconda tappa di Coppa del Mondo di Arrampicata lead e speed. Si vola in Indonesia con la cornice della spettacolare Bali. Per ospitare il meeting, che si disputerà da venerdì 2 a domenica 4 maggio, sono state installate due pareti di Arrampicata vicino all’oceano, offrendo così ad atleti e spettatori un ambiente di gara assolutamente eccezionale. Sarà l’ultima uscita asiatica delle IFSC World Cup Series, dopo le tappe cinesi di Keqiao e Wujiang. Ricco contingente azzurro con ben 13 atleti impegnati, di cui ben tre della top 10 del ranking di Coppa Del Mondo: Laura Rogora, Mattia Zurloni e Filip Schenk. In Indonesia giocherà in casa il campione olimpico in carica Veddriq Leonardo. Insieme a lui anche i connazionali Kusuma Dewi, la Campionessa del Mondo Speed, D.M.R. e l’altro ex recordman, Kiromal Katibin. 🔗 Tutto pronto per ladideldilead e speed. Si vola in Indonesia con la cornice della spettacolare. Per ospitare il meeting, che si disputerà da venerdì 2 a domenica 4 maggio, sono state installate due pareti divicino all’oceano, offrendo così ad atleti e spettatori un ambiente di gara assolutamente eccezionale. Sarà l’ultima uscita asiatica delle IFSC World Cup Series, dopo le tappe cinesi di Keqiao e Wujiang. Ricco contingente azzurro con ben 13 atleti impegnati, di cui ben tre della top 10 del ranking diDel: Laura Rogora, Mattia Zurloni e Filip Schenk. In Indonesia giocherà in casa il campione olimpico in carica Veddriq Leonardo. Insieme a lui anche i connazionali Kusuma Dewi, la Campionessa delSpeed, D.M.R. e l’altro ex recordman, Kiromal Katibin. 🔗 Sportface.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arrampicata sportiva, 13 azzurri in Cina per l’esordio della Coppa del Mondo di speed e lead - Comincia dalla Cina la Coppa del Mondo di speed e lead, due delle tre specialità (la terza è il boulder) dell’arrampicata sportiva, in cui saranno assegnate medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al Fenhu Culture and Sport Center di Wujiang si parte con la prima tappa dei due circuiti iridati e si gareggia da venerdì 25 a domenica 27 aprile. Gli italiani ai nastri di partenza nella speed sono Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda, Luca Robbiati, Marco Rontini, Giulia Randi, Beatrice Colli ed Agnese Fiorio. 🔗sportface.it

Ciclismo su pista oggi in tv, Europei 2025: orari 13 febbraio, programma, streaming, azzurri in gara - Seconda giornata degli Europei 2025 di ciclismo su pista si disputano a Zolder (Belgio) dal 12 al 16 febbraio. La nostra Nazionale punta a ottenere risultati di un certo calibro nella regione del Limburgo, sulla scia di quanto visto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali, anche se naturalmente diverse punte di diamante non prenderanno parte a questa rassegna continentale, a partire da Filippo Ganna e Jonathan Milan che sono impegnati nell’attività su strada. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Ungheria 10-13, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: magiari a +3 alla prima sirena, serve maggiore precisione in attacco per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-19 DAME SARR! CHE GIOCATA DEL GIOVANE TALENTO, -2. 15-19 2/2 per Matteo Spagnolo a cronometro fermo: l’Italia rosicchia due punti e torna a -4! 13-19 Canestro da tre di Marcell Pongo che emula il compagno: break di 6-0 e +6 Ungheria! 13-16 Vojvoda risponde subito con la stessa moneta! 13-13 NICOLA AKELE! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOO Inizia il secondo quarto: forza azzurri! Si chiude il primo quarto sul punteggio di 10-13 in favore dell’Ungheria! 10-13 Akos Keller vola e schiaccia per il +3 Ungheria! Debutto in Nazionale per Saliou Niang al posto di ... 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arrampicata: Coppa del Mondo a Bali, 13 azzurri a caccia finali Lead e Speed; 2 AZZURRI IN FINALE LEAD E 2 IN FINALE SPEED: IL BILANCIO DELLA COPPA DEL MONDO IN CINA; Arrampicata. Coppa del Mondo Speed in Cina, Beatrice Colli arriva in finale; Giro, Bellino 'nelle tappe valdostane si definirà vincitore'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arrampicata: Coppa del Mondo a Bali, 13 azzurri a caccia finali Lead e Speed - Dopo l'esordio di Coppa del Mondo Lead e Speed, cha ha visto 4 azzurri impegnati nelle finali delle 2 specialita, ci avviciniamo a una seconda tappa ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

Arrampicata. Coppa del Mondo Speed in Cina, Beatrice Colli arriva in finale - La forte atleta lecchese si è fermata agli ottavi di finale Battuta dalla Campionessa Mondiale indonesiana Kusuma Dewi LECCO – Si è chiusa ieri a Wujiang, in Cina, la prima prova di Coppa del Mondo Le ... 🔗msn.com

Arrampicata sportiva, 13 azzurri in Cina per l’esordio della Coppa del Mondo di speed e lead - Comincia dalla Cina la Coppa del Mondo di speed e lead, due delle tre specialità (la terza è il boulder) dell’arrampicata sportiva, in cui saranno assegnate medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 ... 🔗sportface.it