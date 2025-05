Around School – quattro cortometraggi per parlare con i ragazzi di bullismo cyberbullismo e violenza di genere convegno con Costa

convegno “Around School – quattro cortometraggi per parlare con i ragazzi di bullismo, Cyberbullismo e violenza di genere”.Interviene il vicepresidente della Camera, Sergio Costa (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “Around School – quattro cortometraggi per parlare con i ragazzi di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere”, convegno con Costa L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it - “Around School – quattro cortometraggi per parlare con i ragazzi di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere”, convegno con Costa ROMA – Martedì 6 maggio, a partire dalle ore 15, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati si svolgerà ilpercon idi, Cyberdi”.Interviene il vicepresidente della Camera, Sergio(foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “percon idi, cyberdi”,conL'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it

