Armato di macete aggredisce due turisti in riviera | fermato giovanissimo modenese

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri di Rimini hanno fermato un giovane minorenne, responsabile di una violenta rapina ai danni di turisti milanesi. Il ragazzo, proveniente da Modena, era Armato di un machete lungo ben 52 cm, un'arma bianca di estrema pericolosità.

