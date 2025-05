Arienzo Summer Village l' apertura della kermesse con la ' strada letteraria'

Arienzo Summer Village”: la kermesse estiva comincerà domenica 4 maggio, in via Annunziata, con l’inaugurazione della “strada letteraria”.Il centro storico sarà decorato con una nuova illustrazione pittorica realizzata sulla pavimentazione stradale. Sarà. 🔗 Casertanews.it - Arienzo Summer Village, l'apertura della kermesse con la 'strada letteraria' Al via la quinta edizione di “”: laestiva comincerà domenica 4 maggio, in via Annunziata, con l’inaugurazione”.Il centro storico sarà decorato con una nuova illustrazione pittorica realizzata sulla pavimentazionele. Sarà. 🔗 Casertanews.it

"Arienzo Summer Village", la kermesse estiva con 5 mesi di eventi tra sport, musica e cibo - In programma la quinta edizione di “Arienzo Summer Village”: la kermesse estiva prenderà il via da maggio per cinque mesi di eventi, fino a settembre. Il calendario ufficiale, stilato dal sindaco Giuseppe Guida e dall’Amministrazione Comunale, partirà domenica 4 maggio, in via Annunziata, con... 🔗casertanews.it

