terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso la provincia Argentina di La Rioja alle 13:04 di giovedì. La scossa, la più forte di tre registrate nella giornata, è durata diversi secondi e ha generato un'ondata di paura tra i residenti, venendo percepita anche nelle vicine province di Córdoba e Tucumán. L'Istituto nazionale per la prevenzione sismica (Inpres) ha localizzato l'epicentro a 61 km a nord-ovest di Chilecito, a una profondità di 131 km. Le immagini diffuse sui social media mostrano le colline di Famatina avvolte da nuvole di polvere. Nonostante la significativa intensità del sisma, al momento non si segnalano vittime, sebbene alcune persone abbiano necessitato assistenza ospedaliera a causa di attacchi di panico. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Argentina, terremoto di magnitudo 5.8: i crolli sulle colline Un potentedi5.8 ha scosso la provinciadi La Rioja alle 13:04 di giovedì. La scossa, la più forte di tre registrate nella giornata, è durata diversi secondi e ha generato un'ondata di paura tra i residenti, venendo percepita anche nelle vicine province di Córdoba e Tucumán. L'Istituto nazionale per la prevenzione sismica (Inpres) ha localizzato l'epicentro a 61 km a nord-ovest di Chilecito, a una profondità di 131 km. Le immagini diffuse sui social media mostrano ledi Famatina avvolte da nuvole di polvere. Nonostante la significativa intensità del sisma, al momento non si segnalano vittime, sebbene alcune persone abbiano necessitato assistenza ospedaliera a causa di attacchi di panico. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Argentina: terremoto di magnitudo 5.8 nel nord-ovest, nella regione La Rioja - Giovedì 1° maggio la provincia argentina di La Rioja, in Argentina, è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.8 . 🔗tg.la7.it

Un terremoto di magnitudo 5.8 scuote la regione di la rioja in argentina con epicentro profondo - Il 1° maggio 2025 un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la regione di La Rioja, Argentina, con ipocentro a 131 km di profondità; non si registrano danni significativi né feriti. 🔗gaeta.it

Scossa di terremoto in Argentina Magnitudo 5.8, i dettagli - Nel primo pomeriggio di giovedì 1° maggio, un terremoto di magnitudo 5.8 (stime preliminari) ha colpito la regione di La Rioja, nel nord-ovest dell’Argentina. La scossa è stata avvertita attorno alle ... 🔗informazione.it