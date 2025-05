Archivio di Stato | al via la settimana della didattica

Archivio di Stato di Forlì-Cesena apre la settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in Archivio con un ricco calendario di appuntamenti. Il 5 maggio si inizia con l'incontro didattico "Un tuffo in Archivio", in programma alla sede dell'Istituto Tecnico.

Cosa riportano altre fonti

Noi Moderati in campo per l'Archivio di Stato: "Recuperiamo questo monumento nazionale" - Anche il gruppo di Noi Moderati - Capitanata, guidato da Francesco Borgese, si unisce all'appello di alcune associazioni foggiane, che stanno chiedendo una collocazione dell'Archivio di Stato di Foggia in una sede unica e idonea, eventualmente accorpando le due sedi in cui risulta attualmente... 🔗foggiatoday.it

Il numero speciale de "I carabinieri del 1943" donato all'Archivio di Stato, alla fondazione Sciascia e alle biblioteche Lucchesiana e La Rocca - Una copia del numero speciale "I carabinieri del 1943", che raccoglie testimonianze e approfondimenti sulla storia dell'Arma, è stata consegnata dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio, al direttore dell'Archivio di Stato, Rossana Florio, e alla biblioteca... 🔗agrigentonotizie.it

Dove si trova il dossier Orlandi sulla scomparsa di Emanuela sparito dall’Archivio di Stato: l’ipotesi - Il dossier che conteneva materiale sulla scomparsa di Emanuela Orlandi è stato trovato, per caso, vuoto all'Archivio di Stato. Ecco dove potrebbe essere finito.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Archivio di Stato a Barletta, dopo quasi 40 anni è conto alla rovescia per l'apertura; Esposizione sulla Settimana Santa tarantina nelle sale dell’Archivio di Stato (VIDEO); Noi Moderati in campo per l'Archivio di Stato: Recuperiamo questo monumento nazionale; Giornate Fai di primavera: quest'anno tra i luoghi da visitare c'è anche l'archivio storico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Archivio di Stato di Napoli - L'Archivio di Stato di Napoli nasce come "Archivio Generale del Regno" con il r.d. 22 dicembre 1808, allo scopo di riunire in un medesimo locale gli antichi archivi delle istituzioni esistenti fino ... 🔗fulltravel.it