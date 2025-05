Architetto cesenate nel durissimo carcere in Venezuela per ' tradimento della patria' Moglie disperata da Caracas | Rischia di morire

Venezuela, in una Caracas dei 'tempi d'oro', poi l'incubo: un anno e tre mesi fa l'arresto e ora è rinchiuso nel durissimo carcere di Yare III. Sono giornate di angoscia per la sorte di Giancarlo Spinelli, 59enne nato a Cesena e detenuto nel paese latino. 🔗 Cesenatoday.it - Architetto cesenate nel durissimo carcere in Venezuela per 'tradimento della patria'. Moglie disperata da Caracas: "Rischia di morire" Una vita trascorsa quasi tutta in, in unadei 'tempi d'oro', poi l'incubo: un anno e tre mesi fa l'arresto e ora è rinchiuso neldi Yare III. Sono giornate di angoscia per la sorte di Giancarlo Spinelli, 59enne nato a Cesena e detenuto nel paese latino. 🔗 Cesenatoday.it

Lo strazio della moglie di Spinelli: "In carcere la sua vita è in pericolo" - L’architetto cesenate detenuto da oltre un anno in Venezuela è in gravi condizioni di salute. Maria Alejandra Portillo: "Da 15 giorni non ho più sue notizie. Ha bisogno di cure mediche urgenti". 🔗msn.com