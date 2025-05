Arbitro Juve Sassuolo Primavera designata la terna arbitrale per la sfida del JTC! I nomi scelti per questa sfida valida per la terz’ultima giornata di Primavera 1!

Arbitro Juve Sassuolo Primavera, è stata designata la terna arbitrale per la sfida del JTC! I nomi scelti per questa sfidaSono stati scelti gli arbitri che dirigeranno la sfida tra Juve Primavera e Sassuolo. In vista di questa gara, valida per la terz'ultima giornata del campionato di Primavera 1, l'AIA ha designato i seguenti nomi.Nello specifico trattasi di Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Sarà lui il direttore della partita, che prevederà anche due assistenti a completamento della terna arbitrale: parliamo di Stefano Peletti di Crema e Francesco Macchi di Gallarate.

