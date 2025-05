Arbitro Inter Verona | designato il fischietto per il match di Serie A

Arbitro Inter Verona: designato il fischietto per il match di Serie A, valevole per la 35^ giornata di Serie A. Ecco la designazione arbitrale completa

L'AIA ha annunciato quello che sarà l'Arbitro di Inter Hellas Verona. La gara andrà in scena a San Siro sabato 3 maggio alle ore 20.45 e sarà valevole per il 35° turno del campionato di Serie A. I nerazzurri sono chiamati a reagire dopo la doppia sconfitta in campionato arrivata contro Bologna e Roma. Una prima reazione la squadra di Inzaghi l'ha fornita col pareggio all'andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, ma adesso occorre ri-tuffarsi sul campionato.

A dirigere l'incontro tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e gli scaligeri di Paolo Zanetti sarà Ginaluca Manganiello, della sezione di Pinerolo. I suoi assistenti saranno Perrotti e del Giovane, mentre il quarto uomo sarà Massimi.

