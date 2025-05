Arbitro Inter Barcellona arriva l’anticipazione su chi sarà | ha un precedente di rilievo con i nerazzurri!

Arbitro Inter Barcellona, arriva l’anticipazione su chi sarà: ha un precedente di rilievo con i nerazzurri! Ecco il suo nomearriva dalla Polonia una prima anticipazione su quello che potrebbe essere l’Arbitro di Inter Barcellona, partita valevole per la semifinale di ritorno di Champions League dopo il 3 a 3 di mercoledì all’andata. La sfida andrà in scena martedì 6 maggio a San Siro e a dirigerla potrebbe essere un volto conosciuto dai nerazzurri. Si tratta dell’Arbitro polacco Szymon Marciniak, uno degli arbitri più noti del panorama Internazionale, già direttore di gara della finale a Istanbul tra i nerazzurri e il Manchester City del 2023. A rilanciare la notizia è il portale meczyki.pl, mentre in Italia lo ha riportato il giornalista Daniele Mari su X.Szymon Marciniak dovrebbe arbitrare Inter-Barcellona. 🔗 Internews24.com - Arbitro Inter Barcellona, arriva l’anticipazione su chi sarà: ha un precedente di rilievo con i nerazzurri! su chi: ha undicon i! Ecco il suo nomedalla Polonia una prima anticipazione su quello che potrebbe essere l’di, partita valevole per la semifinale di ritorno di Champions League dopo il 3 a 3 di mercoledì all’andata. La sfida andrà in scena martedì 6 maggio a San Siro e a dirigerla potrebbe essere un volto conosciuto dai. Si tratta dell’polacco Szymon Marciniak, uno degli arbitri più noti del panoramanazionale, già direttore di gara della finale a Istanbul tra ie il Manchester City del 2023. A rilanciare la notizia è il portale meczyki.pl, mentre in Italia lo ha riportato il giornalista Daniele Mari su X.Szymon Marciniak dovrebbe arbitrare. 🔗 Internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Inter, ecco chi sarà l’arbitro - Barcellona-Inter, ecco chi dirigerà la gara: sarà l’arbitro francese Turpin ad arbitrare. Ma quali sono stati i precedenti dei nerazzurri con lui? Sarà l’importante arbitro francese Turpin, tra i più esperti a livello europeo, a dirigere la semifinale d’andata di Champions League all’Olimpìc tra i blaugrana e l’Inter: mercoledì sera L'articolo Barcellona-Inter, ecco chi sarà l’arbitro proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Arbitro Barcellona Inter, dirige Turpin: i precedenti nerazzurri con il fischietto - di RedazioneArbitro Barcellona Inter, dirige Turpin: i precedenti nerazzurri con il fischietto, incaricato ad arbitrare la sfida Sarà uno dei più importanti arbitri francesi e tra i più esperti a livello europeo a dirigere la semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter: mercoledì sera al Montjuïc sarà infatti Clément Turpin a fischiare l’inizio della sfida. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, mentre il quarto uomo sarà François Letexier. 🔗internews24.com

Arbitro Barcellona Inter, designato il fischietto per la semifinale d’andata Champions League - di Giuseppe ColicchiaArbitro Barcellona Inter, designato il fischietto per la gara valevole per la semifinale d’andata Champions League: ecco chi sarà La Uefa ha annunciato quello che sarà l’arbitro di Barcellona Inter. La gara andrà in scena a San Siro mercoledì 30 aprile e sarà valevole per l’andata delle semifinali di Champions League. Roberto Rosetti, designatore UEFA, ha scelto il francese Clement Turpin per dirigere la sfida dello Stadio Olimpico Lluís Companys. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Champions League, Barcellona-Inter: sarà Turpin l'arbitro della semifinale di andata; Barcellona-Inter, l'arbitro dice Inzaghi in finale. L'ultimo precedente parla chiaro; Champions League, l'arbitro di Barcellona-Inter sarà Turpin; Chi è l'arbitro di Barcellona-Inter: dirigerà Turpin, i precedenti con i nerazzurri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Barcellona, in Polonia sicuri della designazione di Marciniak: arbitrò la finale di Champions nel 2023 - In Polonia ne sono convinti: ad arbitrare il ritorno delle semifinali tra Inter e Barcellona in Champions League sarà il polacco Szymon Marciniak, uno ... 🔗msn.com

Inter-Verona: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - L'Inter deve rituffarsi sul campionato prima di pensare alla semifinale di ritorno contro il Barcellona in programma martedì 6 maggio. I ... 🔗msn.com

Mkhitaryan, il gol annullato per fuorigioco in Barcellona-Inter è per un'unghia. VIDEO - Al 75' di Barcellona-Inter un episodio davvero sfortunato per i nerazzurri: ripartenza e cross di Dumfries con Mkhitaryan che supera Szczesny. Ma l'arbitro annulla per fuorigioco. E l'immagine del VAR ... 🔗sport.sky.it