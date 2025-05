Arbitro Benevento Juventus Next Gen | designato il fischietto del primo turno di Playoff del campionato di Serie C

Arbitro Benevento Juventus Next Gen: designato il fischietto del primo turno di Playoff del campionato di Serie C. Ecco chi dirigerà questa sfidaDomenica alle 20.00 la Juventus Next Gen sarà impegnata in trasferta sul campo del Benevento per la sfida valevole per il primo turno di Playoff del campionato di Serie C.Il match, il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 20.00, sarà diretto dal sign. Edoardo Gianquinto, assistito dai suoi due collaboratori Lipari e Brunetti. Il quarto ufficiale sarà Ramondino, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Camplone e Mastrodomenico. .com 🔗 Juventusnews24.com - Arbitro Benevento Juventus Next Gen: designato il fischietto del primo turno di Playoff del campionato di Serie C Gen:ildeldideldiC. Ecco chi dirigerà questa sfidaDomenica alle 20.00 laGen sarà impegnata in trasferta sul campo delper la sfida valevole per ildideldiC.Il match, il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 20.00, sarà diretto dal sign. Edoardo Gianquinto, assistito dai suoi due collaboratori Lipari e Brunetti. Il quarto ufficiale sarà Ramondino, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Camplone e Mastrodomenico. .com 🔗 Juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma-Juventus in chiaro, come e dove vederla in tv gratis: formazioni ufficiali, orario e arbitro - Nel posticipo di questa sera nella 31a giornata di Serie A si affrontano Roma e Juventus per un posto in Champions League. I giallorossi dopo 7 vittorie consecutive in campionato, si... 🔗ilmessaggero.it

Sorrento Juventus Next Gen finisce tra le polemiche, i padroni di casa: «Subito un vero e proprio scippo, l’arbitro si è inventato il rigore» - di Redazione JuventusNews24Sorrento Juventus Next Gen finisce tra le polemiche: i padroni di casa denunciano la scelta dell’arbitro Dopo la vittoria della Juventus Next Gen, il sito ufficiale del Sorrento ha commentato il rigore assegnato ai bianconeri criticando in maniera molto aspra la scelta dell’arbitro. PAROLE – «Il Sorrento subisce un vero e proprio scippo da parte della Juventus NG e del direttore di gara Madonia di Palermo che si è letteralmente inventato al 94? il rigore che ha dato i tre punti ai bianconeri al termine di una partita equilibrata dove l’unica grande occasione ... 🔗juventusnews24.com

Roma-Juventus in chiaro: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Big match nella 31a giornata di Serie A tra Roma e Juventus. La squadra di Claudio Ranieri affronta la nuova Juve di Igor Tudor che ha iniziato nel migliore dei modi con una vittoria contro il Genoa... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Benevento-Juventus Next Gen, designato l’arbitro per il primo turno play-off al “Vigorito”; Serie C | Juventus Next Gen-Benevento, gli arbitri; Juventus Next Gen-Benevento, designato l’arbitro: precedente favorevole con i giallorossi; Adzic fuori categoria! Juve Next Gen da record, Benevento ko. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Benevento-Juventus Next Gen, si parte con i play-off: le probabili formazioni - Manconi rischia di saltare la prima gara dei playoff contro la Juventus, al pari dei sicuri assenti Nardi e Veltri (quest'ultimo squalificato). Meccariello è invece recuperato, ... 🔗ilmattino.it

Benevento-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il Benevento, dopo una seconda metà di stagione da dimenticare, si è garantito i Playoff con un finale di campionato caratterizzato da qualche acuto rivelatosi. 🔗calciomercato.com

juventus next gen benevento - Juventus Next Gen Benevento LIVE: sintesi, moviola ... 28' Ammonito Berra – Fallo su Guerra, l’arbitro estrae il primo giallo del match. 29' Ammonito Turicchia – Intervento in ritardo del bianconero, ... 🔗juventusnews24.com