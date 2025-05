Aprile ad alto impatto controlli intensificati sul territorio | oltre 18mila persone identificate e 26 arresti

La Polizia di Stato continua a dare costante impulso alle attività presidiali sul territorio, al fine di innalzare il livello di percezione della sicurezza in un contesto ambientale complesso e al fine ultimo di rispondere all'esigenze della cittadinanza della Capitanata.

