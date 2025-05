Apple sfida i dazi USA | 900 milioni di costi ma la produzione si sposta

Durante la recente conference call sui risultati trimestrali, il CEO di Apple, Tim Cook, ha offerto una panoramica dettagliata sull'impatto che i dazi imposti dagli Stati Uniti stanno avendo sull'azienda, fornendo per la prima volta stime concrete sull'incremento dei costi e spiegando le contromisure adottate per limitare le conseguenze delle politiche commerciali in corso.

Apple sfida i dazi USA: 900 milioni di costi, ma la produzione si sposta - (Adnkronos) – Durante la recente conference call sui risultati trimestrali, il CEO di Apple, Tim Cook, ha offerto una panoramica dettagliata sull’impatto che i dazi imposti dagli Stati Uniti stanno avendo sull’azienda, fornendo per la prima volta stime concrete sull’incremento dei costi e spiegando le contromisure adottate per limitare le conseguenze delle politiche commerciali in […] 🔗periodicodaily.com

Dazi, sfida totale tra Cina e Usa: Trump passa dalla strategia all’azzardo - Dalla strategia all’azzardo in pochi giorni: Donald Trump vara la guerra commerciale totale contro la Cina e annuncia dazi aggiuntivi del 50% contro la Repubblica Popolare. Sommando al 20% imposto dopo il suo insediamento e al 34% di dazi “reciproci” aggiunti nella giornata del 2 aprile il +50% annunciato oggi porta al 104% le tariffe complessive di cui saranno caricate le merci della Repubblica Popolare in entrata negli Usa. 🔗it.insideover.com

La mossa di Apple per anticipare i dazi alla Cina: voli pieni di iPhone verso gli Usa - Una mossa per anticipare i dazi e tenere il prezzo stabile almeno nel primo periodo, anche se negli Usa sembra già scattata la corsa agli ordini e questo rischia di vanificarla. I dazi imposti da Donald Trump – quelli sulla Cina sono al 125% – hanno portato Apple a tentare una “maxi-scorta” per evitare le tariffe. Come riportato dal The Times of India, l’azienda di Cupertino ha organizzato a fine marzo cinque voli carichi di iPhone e altri prodotti dagli stabilimenti cinesi verso gli Stati Uniti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Apple sfida i dazi USA: 900 milioni di costi, ma la produzione si sposta - (Adnkronos) - Durante la recente conference call sui risultati trimestrali, il CEO di Apple, Tim Cook, ha offerto una panoramica dettagliata sull’impatto che i dazi imposti dagli Stati Uniti stanno av ... 🔗msn.com

Apple e il peso dei dazi: nel Q3 previsto aumento dei costi per 900 milioni di dollari - Come abbiamo visto nelle scorse ore, in occasione dell’annuncio degli ultimi risultati finanziari, Apple e il suo CEO Tim Cook hanno parlato molto delle tariffe, dei dazi e in generale del clima econo ... 🔗hdblog.it

Apple e dazi, Cook minimizza: "il 50% degli iPhone per gli USA è già prodotto in India" - Come ha sottolineato Cook, circa la metà degli iPhone venduti negli Stati Uniti proviene già da stabilimenti situati in India, mentre quasi tutti gli altri prodotti principali destinati al mercato ... 🔗hdblog.it