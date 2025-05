Apple Airplay vulnerabile agli attacchi hacker milioni a rischio

Apple Airplay, denominate AirBorne, è stata scoperta dai ricercatori di Oligo Security.Queste falle consentono attacchi di esecuzione remota di codice (RCE) senza clic, potenzialmente wormabili, che minacciano dispositivi Apple (Mac, iPhone, Apple TV) e dispositivi IoT di terze parti integrati con l'Airplay SDK.Con oltre 2,35 miliardi di dispositivi Apple attivi globalmente e decine di milioni di dispositivi terzi compatibili, l'impatto potrebbe essere devastante. Apple ha già rilasciato patch, ma l'aggiornamento tempestivo è cruciale.Pubblicità ingannevole su Apple Intelligence, Apple citata in giudizioApple Airplay: cosa sono le vulnerabilità AirBorne?Le vulnerabilità AirBorne, catalogate in 17 CVE, sfruttano debolezze nel protocollo Airplay e nell'SDK correlato.

