Appiano Gentile Inter | nerazzurri al lavoro alla vigilia del match con l’Hellas Verona

L'Inter, reduce dal pareggio ottenuto per 3 a 3 nella semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona, si ri-tuffa sul campionato. La squadra di Inzaghi prepara la gara di domani contro l'Hellas Verona.Indice dei ContenutiInfortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurraProbabile formazione InterSqualificati Inter: chi salta il prossimo matchDiffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurriInter Hellas Verona streaming LIVE e diretta tv: dove vederlaCalendario Serie A 20242025: le partite in programmaClassifica Serie A 20242025Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurraPavard: problema alla caviglia.

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro in vista del Genoa, tegola Sommer e altri 2 a rischio forfait - di RedazioneLe ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di allenamento per i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal KO rimediato contro al Juve. 🔗internews24.com

Allenamento Inter, i nerazzurri in campo ad Appiano Gentile in vista del Feyenoord - di RedazioneAllenamento Inter, i nerazzurri sono appena scesi in campo ad Appiano Gentile in vista del Feyenoord Arrivano aggiornamenti da Appiano Gentile, l’Inter ha appena iniziato la seduta di allenamento in vista del Feyenoord. Domani mercoledì 5 Marzo si gioca l’andata degli ottavi di Champions League, la squadra di Inzaghi dovrà farsi trovare pronta per l’appuntamento. Nella seduta di allenamento odierna si è visto in campo anche Sommer. 🔗internews24.com

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro in vista del Napoli, riecco finalmente Thuram! - di RedazioneLe ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di allenamento per i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo in Coppa Italia contro la Lazio. 🔗internews24.com

