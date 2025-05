Anziano deceduto estratto da un canale a San Giorgio di Nogaro

canale a San Giorgio di Nogaro. La sua scomparsa dalla propria abitazione era già stata segnalata nella giornata di ieri. L'intervento di recupero, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 maggio, è stato eseguito dai vigili del fuoco. Il corpo senza vita di una persona anziana è stata ritrovato dentro una Sandi.

