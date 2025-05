Anziano ciclista travolto dal suv il ferito trasportato in eliambulanza al Bufalini

trasportato al Bufalini di Cesena, in gravi condizioni, l'Anziano ciclista travolto da un suv nella tarda mattinata di di venerdì. Da una prima ricostruzione il ferito, un 86enne, stava pedalando in sella alla bici lungo via Carlo Zavagli in direzione mare. Intorno alle 11.15 alle spalle. 🔗 Riminitoday.it - Anziano ciclista travolto dal suv, il ferito trasportato in eliambulanza al Bufalini E' statoaldi Cesena, in gravi condizioni, l'da un suv nella tarda mattinata di di venerdì. Da una prima ricostruzione il, un 86enne, stava pedalando in sella alla bici lungo via Carlo Zavagli in direzione mare. Intorno alle 11.15 alle spalle. 🔗 Riminitoday.it

