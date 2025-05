Anziano cade dalle scale | allarme rosso a Oggiono

Anziano cade dalle scale: allarme rosso a Oggiono. Un incidente ha scosso la tranquillità cittadina nella mattinata di venerdì. Un uomo di 83 anni è caduto da una scala all'interno di un edificio situato in via Papa Giovanni XXIII, a lato di una delle arterie principali della cittadina lecchese.

