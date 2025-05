Anziana precipita dalle scale con i bagagli | è rischio concreto alla stazione ferroviaria

BRINDISI – Una volta scesa dal treno, ha preso con sé i bagagli per trascinarli su per le scale, non essendoci alternative per raggiungere l'uscita. Un tentativo che ieri sera (giovedì 1° maggio), ha causato la pericolosa caduta di una signora Anziana. Si tratta dell'ennesimo incidente avvenuto.

Bimbo di 9 anni sfugge alla mamma e precipita per 10 metri nella tromba delle scale a Legnano: è grave - Un bambino di 9 anni è precipitato per 10 metri nella tromba delle scale di un condominio di Legnano (Milano). Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo della madre che aveva in braccio il figlio più piccolo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Anziana in sedia a rotelle cade dalle scale e muore a San Carlo Canavese: chiesti due anni di carcere per due fratelli responsabili della rsa dove viveva - Nei giorni scorsi, la procura di Ivrea ha chiesto la condanna a due anni di carcere per un uomo e una donna, fratelli, responsabile e amministratrice delegata di una rsa di San Carlo Canavese. Sono accusati di omicidio colposo per la morte di un’ospite di 86 anni, Maria Corradin, avvenuta ad... 🔗torinotoday.it

Tenta di uccidere la moglie spingendola nella tromba delle scale, ma precipita e muore lui - Voleva uccidere la moglie, ma a morire è stato lui. Un uomo di 77 anni è morto a Madrid dopo essere precipitato dall’altezza del terzo piano nella tromba di un ascensore, mentre tentava di spingere nel vuoto la moglie, sopravvissuta alla caduta e attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Il tentato femminicidio, con esito fatale per l’autore, è avvenuto nel primo pomeriggio nel quartiere di Entrevias, alla periferia sud della capitale spagnola. 🔗ilfattoquotidiano.it

Anziana morta cadendo dalle scale con la sedia a rotelle: assolta la Rsa del Canavese - Per quel terribile volo non ci fu negligenza. Non ci fu colpa. Fu una tragedia imprevedibile per il Tribunale di Ivrea ... 🔗giornalelavoce.it

Avellino, precipita nel pozzo profondo otto metri: muore anziana donna - Un'anziana donna è morta dopo essere caduta in un pozzo profondo circa 7-8 metri, situato all’interno della sua proprietà in Contrada San Pietro, nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino). 🔗msn.com