Anziana non crede al finto incidente della figlia e fa arrestare il truffatore

Anziana non crede al finto incidente della figlia e fa arrestare il truffatore - Un altro truffatore di anziani è finito nella rete della Squadra Mobile, che ha proceduto al suo arresto per tentata truffa aggravata. Nella mattinata di martedì scorso una banda di truffatori ha provato a compiere raggiri attraverso la nota tecnica del finto incidente, telefonando agli anziani... 🔗ilpiacenza.it

Finto incidente e maxi truffa a Pistoia, anziana consegna beni da 25 mila euro: il raggiro, ladri arrestati - Due uomini arrestati a Cassino per truffa ai danni di anziani. Ingannavano le vittime con finti incidenti stradali. 🔗notizie.virgilio.it

L’incidente del nipote e i soldi per evitare il carcere. Tutto finto, ennesima truffa ai danni di un’anziana - A segno un’altra truffa, ancora con la ben nota modalità del finto incidente. La vittima, una donna 80enne di Stradella, martedì ha ricevuto la telefonata di un finto appartenente alle forze dell’ordine che le doveva comunicare che il nipote aveva causato un grave incidente stradale. E aveva immediato bisogno di soldi per pagare un avvocato ed evitare carcere. Non avendo contanti in casa, il truffatore ha tranquillizzato la vittima, che andavano bene anche gioielli. 🔗ilgiorno.it

