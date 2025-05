Antony brilla contro la Fiorentina e incanta il Betis | “Se dobbiamo rapirlo metterò la macchina”

Betis vuole tenersi stretto Antony, autore di un gol bellissimo nella semifinale di Conference contro la Fiorentina: Joaquin è disposto a tutto per riscattarlo dallo United. 🔗 Ilvuole tenersi stretto, autore di un gol bellissimo nella semifinale di Conferencela: Joaquin è disposto a tutto per riscattarlo dallo United. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorentina, Palladino: "Contro di noi giocano tutti alla morte. L'occasione di Zaniolo arriverà" - Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Celje e Fiorentina valida... 🔗calciomercato.com

Milan: tra la scelta del Nuovo DS e la sfida contro la Fiorentina. Intanto Conte… - Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, venerdì 04 aprile 2025: mercato, campo e non solo 🔗pianetamilan.it

Convocati Juve, le scelte di Thiago Motta contro la Fiorentina: due ritorni importanti per una sfida decisiva - Convocati Juve, contro la Fiorentina sfida decisiva per il futuro: Thiago Motta recupera tre giocatori, ecco l’elenco completo Pubblicata la lista dei convocati della Juve in vista del prossimo impegno, decisiva per i bianconeri, contro la Fiorentina. Thiago Motta per l’occasione recupera Savona e Conceicao oltre a Rouhi, mentre rimangono ai box i lungodegenti Bremer, […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Lasci il Man United e... Risorgi: Antony brilla col Real Betis, è già a 5 gol e assist in 6 gare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Antony brilla contro la Fiorentina e incanta il Betis : “Se dobbiamo rapirlo metterò la macchina” - Il Betis vuole tenersi stretto Antony, autore di un gol bellissimo nella semifinale di Conference contro la Fiorentina: Joaquin è disposto a tutto per ... 🔗fanpage.it

Fiorentina all'esame Antony: Mr 95 milioni è tornato, è la variabile che può stravolgere il mercato - Antony è rinato e ha una doppia missione: trascinare il Betis in Europa e scrivere un nuovo futuro per se stesso. Le delusioni di ... 🔗msn.com

Betis-Fiorentina 2-1: Ezzalzouli e Antony lanciano gli spagnoli, Ranieri tiene in corsa i viola - CONFERENCE LEAGUE - Segna Ezzalzouli, raddoppia Antony, poi Ranieri tiene in vita la Fiorentina. Giovedì prossimo il ritorno al Franchi. 🔗eurosport.it