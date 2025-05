Antonino Polizzi torna con il nuovo singolo Distanti

Distanti, il nuovo singolo di Antonino Polizzi. Una lettera delicata a una persona – o a una stagione della vita – che ha lasciato un segno in noi, ma che adesso non c'è più. E va bene così.

The Accountant 2, trailer: Ben Affleck torna nei panni dello spietato analista per risolvere un nuovo omicidio - Il personaggio di Affleck farà coppia con il fratello interpretato da Jon Bernthal per risolvere un nuovo caso La coppia di fratelli interpretati ancora da Ben Affleck e Jon Bernthal è tornata per The Accountant 2, con Amazon MGM Studios che ha diffuso il primo trailer ufficiale del sequel. Nel filmato vediamo Christian Wolff (Affleck) di nuovo in azione nei panni del contabile autistico che lavora per svelare i libri contabili. 🔗movieplayer.it

“Simona Ventura torna a ‘L’Isola dei Famosi’. Pierpaolo Pretelli nuovo inviato” - Simona Ventura sarebbe stata reclutata per partecipare a “L’Isola dei Famosi”. Come conduttrice? No, per quel ruolo è già stato […] Continua a leggere “Simona Ventura torna a ‘L’Isola dei Famosi’. Pierpaolo Pretelli nuovo inviato” su Perizona.it 🔗perizona.it

TIM, nel nuovo piano torna la remunerazione agli azionisti con leva ‘best in class’ - Conti in crescita per TIM nel 2024, che ha rappresentato per il gruppo di telecomunciazioni un anno di profonda trasformazione, segnato dal completamento del percorso avviato a partire dal 2022, con il perfezionamento della cessione di NetCo a KKR e la conseguente riduzione dell’indebitamento finanziario. Sul fronte finanziario, TIM ha chiuso il 2024 raggiungendo o superando, per il terzo anno consecutivo, le guidance di Gruppo fornite al mercato. 🔗quifinanza.it

