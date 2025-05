Anticipo Serie A Torino-Venezia 1-1

Venezia assapora il colpo che poteva portare importanti punti salvezza. Primo tempo di marca ospite. Tenera la conclusione di Gytkjaer, rocambolesco gol di Zerbin (doppio palo nell'azione) annullato per fuorigioco, ottimo Milinkovic-Savic sullo stesso Zerbin. Al 36' Kike Perez si infila in una difesa statica e sigla il vantaggio.Altro spartito nella ripresa, meglio il Toro.Grande riflesso di Radu su Adams, e poi intervento sulla botta di Vlasic.Al 77' mani di Idzes, Vlasic trasforma il rigore del pari. 🔗 22.44 Ilassapora il colpo che poteva portare importanti punti salvezza. Primo tempo di marca ospite. Tenera la conclusione di Gytkjaer, rocambolesco gol di Zerbin (doppio palo nell'azione) annullato per fuorigioco, ottimo Milinkovic-Savic sullo stesso Zerbin. Al 36' Kike Perez si infila in una difesa statica e sigla il vantaggio.Altro spartito nella ripresa, meglio il Toro.Grande riflesso di Radu su Adams, e poi intervento sulla botta di Vlasic.Al 77' mani di Idzes, Vlasic trasforma il rigore del pari. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

Anticipo Serie A, Lecce-Udinese 0-1 - 22.45 Quarto risultato utile e seconda vittoria di fila dell'Udinese che passa 1-0 al 'Via del Mare' in casa del Lecce. Parte subito forte l'Udinese che mette in difficoltà i pugliesi. I friulani passano con un rigore che Lucca, litigando con tutti i suoi compagni (verrà poco dopo sostituito), trasforma (32'). Nel Lecce si fa vedere solo Pierotti, bianconeri vicini al bis. Anche nella ripresa il copione non cambia. 🔗servizitelevideo.rai.it

Anticipo Serie A, Torino-Empoli 1-0 - 22.50 Terza vittoria nelle ultime 4 giornate per il Torino che in casa piega 1-0 un Empoli in crisi nera. Primo tempo intenso con tanti ribaltamenti di fronte. Empoli più pericoloso, soprattutto con Sambia, che si divora una chance ghiotta, Gyasi, Pezzella e Ismajli. Per i granata ci provano Biraghi e Coco. Nella ripresa il Torino aumenta i giri. Occasioni per Elmas,Masina e Gineitis, prima del vantaggio che arriva al 70': Vlasic prende palla e poi dal limite piazza il suo destro dove Silvestri non può arrivare, 1-0. 🔗servizitelevideo.rai.it

Anticipo Serie A, Udinese-Parma 1-0 - 22.46 Terza vittoria di fila dell'Udinese che al 'Friuli' piega 1-0 il Parma. Avvio deciso dell'Udinese che crea tante occasioni e poi al 38' passa: Balogh tocca con la mano,al Var Maresca concede il rigore. Thauvin, stavolta senza litigi, trasforma.Emiliani praticamente non pervenuti. La ripresa si apre però con una ghiotta chance per Man, ma Padelli è attento e devia.Friulani vicini al raddoppio con Thauvin e Lucca che sprecano. 🔗servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti da altre fonti

