Anticipazioni Segreti Di Famiglia Puntate Turche | Tugce Diventa Una Poliziotta!

Anticipazioni Segreti di Famiglia, Puntate Turche: Tugce decide di cambiare vita e Diventa Poliziotta, avvicinandosi al lavoro del padre. Per lei cambia tutto!Segreti di Famiglia prosegue e, nel corso delle Puntate Turche, al centro dell'attenzione ci sarà un grande cambiamento che riguarderà Tugce. La figlia di Eren, dopo aver avuto diverse volte problemi con la giustizia, inizierà a seguire le orme del padre. Per questo motivo, diventerà una Poliziotta ed intraprenderà una relazione con Efe. Ma ecco che cosa sta per succedere.Anticipazioni Segreti di Famiglia, Puntate Turche: Tugce sceglie di Diventare una Poliziotta!Nel corso delle Puntate Turche di Segreti di Famiglia, al centro dell'attenzione torna Tugce. Durante le Puntate andate in onda, i telespettatori hanno assistito ai problemi con la giustizia che la ragazza ha dovuto affrontare.

Anticipazioni Segreti Di Famiglia, Puntate Turche: Ecco Che Fine Fa Niyazi! - Anticipazioni Segreti di Famiglia, puntate turche: Niyazi, ormai smascherato da un videomessaggio di Engin, si toglie la vita. Finiscono così tutti i problemi per Ceylin, inizialmente accusata per l’omicidio! Segreti di Famiglia prosegue e, nel corso delle puntate turche, si arriverà alla soluzione sull’enigma dell’omicidio di Engin ed anche all’epilogo per il personaggio di Niyazi. Un videomessaggio di Engin sarà chiarificatore mentre Niyazi non sopporterà più il peso della colpa. 🔗uominiedonnenews.it

Anticipazioni Segreti Di Famiglia, Puntate Turche: La Vendetta Di Lacin Contro Yekta! - Anticipazioni Segreti di Famiglia, puntate turche: Yekta sta per risposarsi con Lacin, dopo essere radicalmente cambiato. La donna però lo lascia sull’altare per vendetta! Segreti di Famiglia prosegue e, nel corso delle puntate turche, al centro dell’attenzione tornerà Yekta che subirà una brutta vendetta da parte di Lacin. I due decideranno di sposarsi una seconda volta ma in realtà il tutto farà parte di un piano organizzato per vendicarsi di tutto il male che Yekta le ha inflitto. 🔗uominiedonnenews.it

Anticipazioni Segreti Di Famiglia, Puntate Turche: Neva Viene Assassinata! - Anticipazioni Segreti di Famiglia, puntate turche: Neva viene ritrovata senza vita ed il suo è stato un omicidio. Potrebbe c’entrare il suo nuovo fidanzato Cuneyt! Segreti di Famiglia prosegue e, nel corso delle puntate turche della soap opera, al centro dell’attenzione ci sarà Neva. L’ex fidanzata di Ilgaz perderà la vita, ma le circostanze del suo decesso non saranno chiare fin da subito, anche se si capirà che si è trattato di un omicidio. 🔗uominiedonnenews.it

