Annuncio Hamilton | il pilota preoccupa la Ferrari prima di Miami

Ferrari sta scaldando i motori in vista di Miami ma l'Annuncio che riguarda Hamilton ha inevitabilmente attivato un campanello d'allarme. La Ferrari si sta preparando per affrontare nel migliore dei modi il GP di Miami. In Arabia Saudita, con una grande gara, Charles Leclerc ha conquistato il primo podio stagionale ma l'asticella deve per forza di cose alzarsi ancora. Occhio però alle parole arrivate da parte di Hamilton alla vigilia del Gran Premio. Occhio Ferrari, Annuncio Hamilton: il pilota preoccupa. Domenica 4 maggio ci sarà il GP di Miami e dalla Ferrari ci si aspetta tanto. Alla vigilia dell'importante appuntamento hanno però attirato e preoccupato le parole di Hamilton che ha dichiarato: "Tante cose mi impediscono di essere costante". Dichiarazioni queste che hanno fatto subito scattare tutti sull'attenti.

Ferrari, Hamilton parla chiaro dopo il disastro in Australia: l'annuncio preoccupa - La Ferrari ha decisamente deluso le aspettative nel GP d'Australia e le parole arrivate da parte da Lewis Hamilton hanno pesato tantissimo. Inizio deludente in questo Mondiale di Formula 1 per la Ferrari. Charles Leclerc ha chiuso in ottava posizione, mentre Lewis Hamilton ha chiuso addirittura in decima. Nulla è andato secondo i piani ma neanche secondo le aspettative. Tanto che Charles Leclerc ha già dichiarato di puntare tutto su Shanghai: nonostante le difficoltà, il GP in Cina può essere il primo appuntamento utile per invertire il trend negativo dell'esordio.

Tristezza per Hamilton, annuncio struggente: è finita - Tristezza per Hamilton, l'annuncio a poco più di una settimana dalla prima gara del Mondiale è struggente. Manca poco più di una settimana all'inizio del Mondiale. Domenica prossima c'è il via alla prima gara della stagione e senza ombra di dubbio e senza nessuna paura di essere smentiti tutti i riflettori saranno su Lewis Hamilton, il pilota della Ferrari che per la prima volta cercherà un titolo del Mondiale senza un motore della Mercedes a spingerlo.

Ferrari, Hamilton e Leclerc costano caro. Verstappen pilota più pagato - Chi sono i piloti più pagati della Formula 1? Da Max Verstappen a Charles Leclerc, passando per Lewis Hamilton, l'automobilismo si conferma uno degli sport più ricchi. Liberty Media, la società che gestisce il circus, ha pubblicato gli introiti e non solo del 2024, svelando anche gli stipendi percepiti dai piloti.

