Annunciata la data di uscita di GTA 6 ma non uscirà più nel 2025 bisognerà attendere

uscirà il 26 maggio 2026. L'annuncio è arrivato con una dichiarazione in cui il team ha espresso il proprio rammarico per il significativo ritardo rispetto all'uscita inizialmente prevista per l'autunno 2025. "Siamo molto dispiaciuti che l'uscita sia più tarda rispetto a quanto vi aspettavate. L'interesse e l'entusiasmo che circondano un nuovo Grand Theft Auto sono stati davvero umilianti per tutto il nostro team. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra pazienza mentre lavoriamo per completare il gioco. Speriamo che comprendiate quanto sia necessario questo tempo extra per offrire il livello di qualità che vi aspettate e che meritate". Il team ha sottolineato che, come per ogni loro titolo precedente, l'obiettivo rimane quello di superare le aspettative dei giocatori.

GTA 6, annunciata la data d’uscita: ecco quando sarà disponibile - Gta 6, il videogioco più atteso degli ultimi anni, ha finalmente una data d’uscita. La casa di produzione Rockstar Games ha annunciato che il gioco uscirà il 26 maggio 2026 con un comunicato pubblicato sui suoi social. “Grand Theft Auto VI è ora previsto per l’uscita il 26 maggio 2026. Ci dispiace molto che questa data sia più tardiva di quanto vi aspettavate. L’interesse e l’entusiasmo intorno a un nuovo Grand Theft Auto sono stati davvero toccanti per tutto il nostro team. 🔗lapresse.it

