Annullati 701 biglietti acquistati da tifosi del Napoli | sono quasi tutti di Tribuna Est

sono stati Annullati 701 biglietti acquistati da tifosi del Napoli in vista della partita in programma domani alle 18 allo stadio di Via del Mare.Il provvedimento è stato preso dall’Us Lecce a seguito di accertamenti eseguiti dalla questura in collaborazione con l’ufficio Anagrafe del. 🔗 Lecceprima.it - Annullati 701 biglietti acquistati da tifosi del Napoli: sono quasi tutti di Tribuna Est LECCE –stati701dadelin vista della partita in programma domani alle 18 allo stadio di Via del Mare.Il provvedimento è stato preso dall’Us Lecce a seguito di accertamenti eseguiti dalla questura in collaborazione con l’ufficio Anagrafe del. 🔗 Lecceprima.it

Cosa riportano altre fonti

Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti di tifosi azzurri per le “false residenze” - Per il match tra Lecce e Napoli, come comunicato dal club pugliese, sono stati annullati 701 biglietti per violazione della misura organizzativa. Si temevano, infatti, “false residenze” sugli oltre mille biglietti acquistati dai tifosi azzurri. Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti di tifosi azzurri per le “false residenze” Il Lecce ha pubblicato il seguente comunicato: L’U.s. Lecce comunica che l’Autorità Provinciale di P. 🔗ilnapolista.it

Stop alla vendita dei biglietti ai residenti a Palermo, il Cesena: "Quelli acquistati saranno rimborsati" - Ufficiale lo stop da parte del Gos alla vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Palermo in vista del match di domenica 4 maggio in cui il Cesena ospiterà i rosanero al Manuzzi. Alla base della decisione ci sarebbero dissidi all'interno della tifoseria siciliana. Il club bianconero in... 🔗cesenatoday.it

Biglietti Italia-Turchia venduti senza autorizzazione: voli annullati per quasi 2 mila persone - Brutta notizia per chi aveva acquistato i biglietti per il collegamento tra Istanbul e Bergamo. Ecco che cosa è successo 🔗ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti comprati dai tifosi campani; Annullati 701 biglietti acquistati da tifosi del Napoli: sono quasi tutti di Tribuna Est; Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti di tifosi azzurri per le false residenze; Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti (l'elenco completo). Si va verso il tutto esaurito. Appello dei due sind. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti (l'elenco completo). Si va verso il tutto esaurito. Appello dei due sindaci - Ci saranno circa 29 mila spettatori domani sugli spalti dello stadio Via del Mare per Lecce-Napoli e di questi almeno 28 mila saranno di fede giallorossa. Tutti pronti a spingere capitan Baschirotto.. 🔗msn.com

Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti ai napoletani. La nota ufficiale dei pugliesi - Molti tifosi del Napoli hanno acquistato dei biglietti in vista della partita con il Lecce anche in altri settori oltre a quello degli ospiti. Ma dopo le opportune verifiche sono arrivati degli interv ... 🔗msn.com

Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti di tifosi azzurri per le “false residenze” - Per il match tra Lecce e Napoli, come comunicato dal club pugliese, sono stati annullati 701 biglietti per violazione del regolamento. 🔗ilnapolista.it