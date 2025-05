Annega dopo un tuffo in acqua al Furlo Filottrano piange la scomparsa di Muhammad Ali Raza

Filottrano – Viveva a Filottrano Muhammad Ali Raza, il 31enne il cui corpo è stato ritrovato senza vita nelle acque del fiume Candigliano. Il tragico Annegamento è avvenuto nella giornata di ieri, quando il giovane si era immerso nei pressi del parco La Golena, in provincia di Pesaro e Urbino.

