Anna Foglietta ha bloccato il set facendo "la matta": ecco cosa è successo e perché

Sul set ha fatto la voce grossa, ma non per capriccio:ha alzato il tono per difendere una collega e denunciare un abuso intollerabile. Ospite dell’ultimo episodio del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l’attrice – attualmente al cinema con Storia di una notte, tratto dal romanzo di Angelo Mellone – ha raccontato un episodio scioccante accaduto durante le riprese di un film passato.Il protagonista negativo? Un macchinista che filmava e fotografava di nascosto le attrici in momenti intimi sul set., con coraggio e fermezza, ha fermato tutto e ha denunciato. Un gesto che, oggi più che mai, suona come un richiamo all’azione per un ambiente lavorativo ancora troppo spesso complice o silenzioso.rivela quello che èsul set“Mi è capitato su un set e ho denunciato tutto”, ha raccontato con grande lucidità, svelando l’inizio di una vicenda tanto grave quanto purtroppo non isolata. 🔗 Donnapop.it