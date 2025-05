Anm lunedì 5 maggio sciopero del settore funicolari | le fasce di garanzia

sciopero di 8 ore del settore funicolari per lunedì 5 maggio 2025. Anm informa lunedì 5 maggio la Organizzazione Sindacale UILTRASPORTI, proclama la seconda azione di sciopero di 8 ore del settore funicolari, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. L'eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia.

Napoli, gli orari della metro Anm per Pasqua e 1° maggio: fasce garantite - In occasione delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, l?Amministrazione comunale e i lavoratori dell?Anm garantiranno la piena operatività dei... 🔗ilmattino.it

