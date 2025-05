Animali da compagnia nel Padovano il maggior numero di imprese dedicate | i dati

Sono più di 65 milioni gli animali domestici presenti in Italia a fronte di una popolazione di 58 milioni di abitanti. Nello specifico si tratta di 20 milioni tra cani e gatti, di oltre 12 milioni di volatili e 3 milioni di piccoli animali, insieme a quasi 30 milioni di pesci.

Le città più attente alla cura degli animali da compagnia - Gli animali da compagnia sono sempre più parte integrante delle nostre vite, e le città italiane stanno rispondendo con iniziative, servizi e regolamenti pensati per migliorare il loro benessere. Dalle aree verdi attrezzate ai trasporti pubblici accessibili, dai servizi veterinari d’eccellenza alle campagne di sensibilizzazione, alcune città si distinguono per il loro impegno nel creare ambienti pet-friendly. 🔗laprimapagina.it

Un corso di primo soccorso per imparare a salvare gli animali da compagnia - Sabato 22 febbraio, alle ore 15, si terrà un evento dedicato al primo soccorso per animali da compagnia, organizzato presso la Parrocchia San Giuseppe Benedetto Cottolengo di Genova (in via Benvenuto Cellini in Valbisagno) in collaborazione con la sezione genovese della Lega Nazionale per la... 🔗genovatoday.it

Quattrozampeinfiera a Padova: l'evento dedicato agli animali da compagnia - Sabato 8 e domenica 9 marzo, presso Padova Fiere, si terrà Quattrozampeinfiera, l’evento pet-friendly più atteso in Italia. Due giornate dedicate agli amanti degli animali e ai loro fedeli amici a quattro zampe, con attività coinvolgenti, divertenti e stimolanti. La fiera offrirà ampi spazi... 🔗padovaoggi.it

Animali da compagnia, nel Padovano il maggior numero di imprese "dedicate": i dati - A fare la parte del leone sono i negozi di animali: 824 in Veneto e 167 in provincia di Padova seguiti dai servizi di cura per pet che in Veneto sono 540 e a Padova 115 ... 🔗padovaoggi.it

Animali sotto stress nel Padovano, 687 tra morsi e aggressioni: l'allarme dell'Usl 6 - PADOVA Troppi animali sono sotto stress. Lo scorso anno fra città e provincia, dice l’Ulss 6, si sono registrati 687 casi fra morsi e aggressioni verso persone o altri animali. L’84% sono ... 🔗ilgazzettino.it

“Il Carnevale degli Animali” di Camille Saint-Saëns: in scena Orchestra “Bettino Padovano” - docente di violino presso la Scuola di Musica “Bettino Padovano” e curatrice dell’evento: “Ne “Il Carnevale degli Animali”, ogni creatura evocata prende vita attraverso la musica ... 🔗senigallianotizie.it