Animali assegnati i premi Penna d’Oca del Campidoglio

Campidoglio, involontarie sentinelle che con il loro starnazzare salvarono Roma, si è trasformata in un gesto di riconoscenza, un tributo a coloro che quotidianamente fanno la differenza compiendo azioni in difesa degli Animali e dell'ambiente. La seconda edizione del premio "La Penna d'Oca del Campidoglio" si è tenuta nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Un evento, ideato dall'associazione Pet Carpet presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo e sostenuto dalla Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, che per questa edizione è stato ancora più speciale grazie alla presenza di materiale fotografico di due icone della cultura italiana, due giganti della comicità come Totò e Peppino De Filippo che, dietro la maschera del palcoscenico, nutrivano un immenso affetto per gli Animali.

