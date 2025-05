Angelo Bonomelli ucciso con il Rivotril nel caffè la difesa | “Già usato per stordire e rapinare non volevano uccidere”

Angelo Bonomelli, Matteo Gherardi, Omar Poretti, Luigi Rodolfo Gherardi e Jasmine Gervasoni hanno fatto appello contro la sentenza, considerata "ingiusta" dagli avvocati difensori: "Già usato il Rivotril per stordire e rapinare persone anziane, non volevano uccidere". 🔗 Dopo la condanna per la morte di, Matteo Gherardi, Omar Poretti, Luigi Rodolfo Gherardi e Jasmine Gervasoni hanno fatto appello contro la sentenza, considerata "ingiusta" dagli avvocati difensori: "Giàilperpersone anziane, nonuccidere". 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Ne parlano su altre fonti

