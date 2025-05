Angelina Jolie sarà la protagonista di Gli ansiosi film tratto dal romanzo di Fredrik Backman

romanzo Gli ansiosi scritto da Fredrik Backman diventerà un film e la protagonista sarà l'attrice Angelina Jolie, ecco i dettagli. Angelina Jolie farà parte del cast del film Gli ansiosi, tratto dal romanzo scritto da Fredrik Backman. Il progetto sarà prodotto da Black Bear e Hope Studios e i diritti per la distribuzione del progetto saranno in vendita al mercato di Cannes. Cosa racconterà il film Alla regia di Gli ansiosi ci sarà Marc Forster, che ha già realizzato in passato Non così vicino, ispirato a un'altra delle opere letterarie di Backman. A firmare la sceneggiatura sarà David Magee, in precedenza autore di Vita di Pi e Neverland - Un sogno per la vita. Il film si svolge il giorno . 🔗 Movieplayer.it - Angelina Jolie sarà la protagonista di Gli ansiosi, film tratto dal romanzo di Fredrik Backman IlGliscritto dadiventerà une lal'attrice, ecco i dettagli.farà parte del cast delGlidalscritto da. Il progettoprodotto da Black Bear e Hope Studios e i diritti per la distribuzione del progetto saranno in vendita al mercato di Cannes. Cosa racconterà ilAlla regia di GliciMarc Forster, che ha già realizzato in passato Non così vicino, ispirato a un'altra delle opere letterarie di. A firmare la sceneggiaturaDavid Magee, in precedenza autore di Vita di Pi e Neverland - Un sogno per la vita. Ilsi svolge il giorno . 🔗 Movieplayer.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'attrice messicana parla del nuovo film di Angelina Jolie, di cui è protagonista e aggiunge: «Spero non si pensi che vivo una vacanza permanente» - Salma Hayek ha una sorta di codice familiare: non trascorre mai più di due settimane lontano dalla famiglia, dal marito, l’imprenditore francese del lusso François-Henri Pinault, sposato nel 2009, e dai loro figli. Che sia per un set, per un impegno charity o un festival. ... 🔗iodonna.it

Angelina Jolie protagonista della commedia Anxious People - Angelina Jolie protagonista della commedia Anxious People Negli ultimi anni Angelina Jolie ha diradato la sua partecipazione a nuovi progetti e il suo lavoro si è orientato maggiormente verso il lato drammatico. Nel 2021 ha fatto il suo debutto nel MCU in Eternals, poi si è presa una pausa di tre anni dalla recitazione. L’anno scorso è tornata sul grande schermo con il biopic Maria, che le è valso il plauso della critica. 🔗cinefilos.it

Angelina Jolie incontra Raoni Metuktire in Brasile: sostegno alla causa amazzonica - L'attrice Angelina Jolie ha incontrato in Brasile il cacicco Raoni Metuktire, uno dei leader indigeni più famosi e riconosciuti al mondo. L'incontro è avvenuto nel corso di una visita organizzata dall'Ong Re:wild all'interno della riserva Capoto-Jarina, nella regione dello Xingu, nello stato amazzonico Mato Grosso. Lo riferisce il portale di OGlobo, G1. L'attrice statunitense ha chiesto espressamente di poter parlare con i rappresentanti delle tribù Kayapó per conoscere in prima persona il legame tra i popoli originari amazzonici e la foresta pluviale. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Angelina Jolie sarà la protagonista di Gli ansiosi, film tratto dal romanzo di Fredrik Backman; Angelina Jolie protagonista dell’adattamento del romanzo Anxious People; Angelina Jolie, svelato il prossimo film dell’attrice dopo Maria; Torino Film Festival 2024: Angelina Jolie presenta il film Without Blood. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media