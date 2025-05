Angelina Jolie protagonista della commedia Anxious People

Angelina Jolie protagonista della commedia Anxious PeopleNegli ultimi anni Angelina Jolie ha diradato la sua partecipazione a nuovi progetti e il suo lavoro si è orientato maggiormente verso il lato drammatico. Nel 2021 ha fatto il suo debutto nel MCU in Eternals, poi si è presa una pausa di tre anni dalla recitazione. L’anno scorso è tornata sul grande schermo con il biopic Maria, che le è valso il plauso della critica. L’anno scorso ha anche scritto e diretto il dramma di guerra Without Blood. Ora, è stato confermato che la Jolie tornerà a recitare con una gradita novità, ovvero dedicarsi ad una commedia.Deadline conferma infatti che Angelina Jolie è infatti ufficialmente protagonista dell’adattamento cinematografico di Anxious People. La storia è nata come un romanzo giallo comico di Fredrik Backman, pubblicato in svedese nel 2019 e con la traduzione in inglese pubblicata due anni dopo, nel 2021. 🔗 Negli ultimi anniha diradato la sua partecipazione a nuovi progetti e il suo lavoro si è orientato maggiormente verso il lato drammatico. Nel 2021 ha fatto il suo debutto nel MCU in Eternals, poi si è presa una pausa di tre anni dalla recitazione. L’anno scorso è tornata sul grande schermo con il biopic Maria, che le è valso il plausocritica. L’anno scorso ha anche scritto e diretto il dramma di guerra Without Blood. Ora, è stato confermato che latornerà a recitare con una gradita novità, ovvero dedicarsi ad una.Deadline conferma infatti cheè infatti ufficialmentedell’adattamento cinematografico di. La storia è nata come un romanzo giallo comico di Fredrik Backman, pubblicato in svedese nel 2019 e con la traduzione in inglese pubblicata due anni dopo, nel 2021. 🔗 Cinefilos.it

