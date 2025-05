Andreina va in pensione e saluta la sua Firenze Ma ci sarò sempre per la mia città

Firenze, 2 maggio 2025 – Il volto (sorridente) del quartiere. La presenza discreta, ma sempre determinante per le battaglie che negli anni hanno coinvolto l’intero rione nel cuore di Firenze. Il lato buono (delizioso!) di San Lorenzo. In una parola: Andreina. La storica titolare dell’Antica Pasticceria Sieni, che già aveva annunciato il suo arrivo al traguardo della pensione, saluta amici e clienti attraverso i social con un post carico di gratitudine.“Cari amici e clienti quotidiani – scrive Andreina Mancini sulla pagina Facebook della pasticceria che con l’arrivo di maggio ha cambiato gestione – con il cuore pieno di gratitudine voglio ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra fiducia nel corso di questa bella avventura. Dopo tanto tempo, ho deciso di chiudere questa fase, ma i ricordi e le emozioni che mi avete regalato resteranno sempre con me. 🔗 Lanazione.it - Andreina va in pensione e saluta la sua Firenze. “Ma ci sarò sempre per la mia città” , 2 maggio 2025 – Il volto (sorridente) del quartiere. La presenza discreta, madeterminante per le battaglie che negli anni hanno coinvolto l’intero rione nel cuore di. Il lato buono (delizioso!) di San Lorenzo. In una parola:. La storica titolare dell’Antica Pasticceria Sieni, che già aveva annunciato il suo arrivo al traguardo dellaamici e clienti attraverso i social con un post carico di gratitudine.“Cari amici e clienti quotidiani – scriveMancini sulla pagina Facebook della pasticceria che con l’arrivo di maggio ha cambiato gestione – con il cuore pieno di gratitudine voglio ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra fiducia nel corso di questa bella avventura. Dopo tanto tempo, ho deciso di chiudere questa fase, ma i ricordi e le emozioni che mi avete regalato resterannocon me. 🔗 Lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Andreina va in pensione, nuova gestione per la pasticceria Sieni \ FOTO - “Ho iniziato a frequentare il mercato di San Lorenzo quando avevo sedici anni. La mia generazione ci veniva a comprare scarpe o jeans all’ultima moda poi non me ne sono più andata. Ad aprile sono trenta anni che sono dietro al bancone della pasticceria Sieni, questo quartiere è diventato la mia... 🔗firenzetoday.it

Valeria Meloncelli saluta il Comune, la Direttrice generale va in pensione - Tempo di saluti e ringraziamenti per il Comune di Modena che oggi, venerdì 28 marzo, ha festeggiato il pensionamento della direttrice generale Valeria Meloncelli che lascia il servizio dopo 45 anni di impegno e dedizione per la pubblica amministrazione che le sono valsi, nel 2017, il titolo di... 🔗modenatoday.it

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio", gli albanesi i nuovi soci - Settantanni e nessuna voglia di smettere. Massimo Buzzi, natali di Bracciano, ma di fatto a Roma da sempre, è stato ed è un punto di riferimento per chi vuole comprare la droga, cocaina soprattutto, nella zona della movida. Tra il centro e la Roma "bene", per anni, si è dato un gran da fare. Una... 🔗romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Andreina va in pensione e saluta la sua Firenze. “Ma ci sarò sempre per la mia città”; Andreina va in pensione, nuova gestione per la pasticceria Sieni \ FOTO; Dalla Rari Nantes Florentia ai vertici della pallanuoto mondiale: Stefano Tempesti annuncia il ritiro a 45 anni; “Una vita scolastica vissuta in pieno, sempre con passione ed entusiasmo”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Andreina va in pensione e saluta la sua Firenze. “Ma ci sarò sempre per la mia città” - La storica titolare dell’Antica Pasticceria Sieni affida ai social il suo saluto: “Cari amici e clienti quotidiani con il cuore pieno di gratitudine voglio ringraziarvi per il vostro supporto e la vos ... 🔗lanazione.it