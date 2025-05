Andrea Carnevale l' attaccante nell' ombra

Andrea Carnevale ha raccontato la sua storia attraverso le parole di Giuseppe Sansonna. Se volete acquistare il libro, potete farlo cliccando qui. «Bisogna avere orecchio. E anche colpo d'occhio, per vedere Maradona. Bisogna esserne degni» pensa Andrea intorno alla mezz'ora di gioco, trotterellando davanti all'area di rigore fiorentina. Teso a percepire micromovimenti, impulsi quasi subliminali, dell'amico che ha appena preso palla a centrocampo, dalla Tota Romano. Senza aver bisogno di guardarlo, Diego sente che Andrea si sta gia? accentrando, liberandosi del peso di Pin, sbilanciato dalla sua fisicita? irruente.E? proprio in quell'istante che scocca il suo passaggio in verticale, gli occhi furbi puntati altrove.

