‘And Just Like That 3’ | si torna nella New York di Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw è pronta a tornare con la terza stagione di ‘And Just Like That.’, il reboot di Sex and the City. Tra nuovi amori, vecchie conoscenze e l'immancabile fascino di New York, prepariamoci a un'estate ricca di sorprese.?Dove eravamo rimasti? (Non leggete se non volete spoiler)nella seconda stagione, abbiamo visto Carrie affrontare il lutto per la perdita di Mr. Big e riavvicinarsi ad Aidan Shaw, con cui ha deciso di vendere il suo iconico appartamento per trasferirsi a Gramercy Park. Miranda ha intrapreso una nuova relazione con Che Diaz, lasciando il marito Steve, mentre Charlotte è tornata a lavorare in una galleria d'arte. La serie ha continuato a esplorare le vite delle protagoniste, ora cinquantenni, alle prese con nuove sfide personali e professionali.? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da And Just Like That. 🔗 Quotidiano.net - ‘And Just Like That 3’: si torna nella New York di Carrie Bradshaw è pronta are con la terza stagione di.’, il reboot di Sex and the City. Tra nuovi amori, vecchie conoscenze e l'immancabile fascino di New, prepariamoci a un'estate ricca di sorprese.?Dove eravamo rimasti? (Non leggete se non volete spoiler)seconda stagione, abbiamo vistoaffrontare il lutto per la perdita di Mr. Big e riavvicinarsi ad Aidan Shaw, con cui ha deciso di vendere il suo iconico appartamento per trasferirsi a Gramercy Park. Miranda ha intrapreso una nuova relazione con Che Diaz, lasciando il marito Steve, mentre Charlotte èta a lavorare in una galleria d'arte. La serie ha continuato a esplorare le vite delle protagoniste, ora cinquantenni, alle prese con nuove sfide personali e professionali.? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da And. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Su questo argomento da altre fonti

And Just Like That 3, abbiamo la data di uscita italiana e il teaser. Perché, come dice Carrie Bradshaw, «nelle estati di New York c’è sempre qualcosa di inaspettato in arrivo; And Just Like That…3: l’estate di Carrie è dietro l’angolo; E Just Like That… è tornato! La terza stagione della popolare serie arriva il 30 maggio; And Just Like That, Kristin Davis rivela: La storyline tra Trey e Charlotte è stata scartata. 🔗Approfondimenti da altre fonti