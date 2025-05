Ancora una volta l' artista campana ha dimostrato il suo coraggio e la sua ironia andando oltre l' intrattenimento

oltre il mero intrattenimento. Sul palco del Primo Maggio a Roma BigMama ha scelto di prendersi uno spazio per affrontare con coraggio un tema urgente che la riguarda direttamente, quello dell’odio sui social. «Nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. Io non ce la faccio più», ha detto con fermezza davanti alla folla di Piazza San Giovanni. Un messaggio che ha scosso il pubblico per la sua sincerità. La rapper ha raccontato il suo vissuto, il rapporto difficile con il proprio corpo, segnato anche da una malattia. E ha chiesto rispetto: «Il mio è un corpo che mi ha fatto soffrire, che a 20 anni mi ha chiusa in un ospedale per le chemioterapie. Eppure io lo perdono, mi fate capire perché non potete perdonarlo voi?». Il suo appello a “farci vivere” ha centrato il cuore del problema: l’uso tossico dei social che colpisce senza pietà, spesso anche da parte di adulti. 🔗 Iodonna.it - Ancora una volta l'artista campana ha dimostrato il suo coraggio e la sua ironia, andando oltre l'intrattenimento Una conduzione che è andatail mero. Sul palco del Primo Maggio a Roma BigMama ha scelto di prendersi uno spazio per affrontare conun tema urgente che la riguarda direttamente, quello dell’odio sui social. «Nell’ultimo periodo c’è tantissimo odio. Io non ce la faccio più», ha detto con fermezza davanti alla folla di Piazza San Giovanni. Un messaggio che ha scosso il pubblico per la sua sincerità. La rapper ha raccontato il suo vissuto, il rapporto difficile con il proprio corpo, segnato anche da una malattia. E ha chiesto rispetto: «Il mio è un corpo che mi ha fatto soffrire, che a 20 anni mi ha chiusa in un ospedale per le chemioterapie. Eppure io lo perdono, mi fate capire perché non potete perdonarlo voi?». Il suo appello a “farci vivere” ha centrato il cuore del problema: l’uso tossico dei social che colpisce senza pietà, spesso anche da parte di adulti. 🔗 Iodonna.it

Cosa riportano altre fonti

La cantante israeliana Noa arriva per la quinta volta al Festival, questa volta con Mira Awad, artista palestinese, con cui ha cantato "Imagine". - Sanremo (Im), 11 feb. (askanews) – Sul palco di Sanremo per lanciare un messaggio di pace, per cantare per la pace in una terra che non trova pace. La cantante israeliana Noa arriva per la quinta volta al Festival, questa volta con Mira Awad, artista palestinese, con cui ha cantato “Imagine”. Leggi anche › Noa, Shani, Yaffa e le altre israeliane nelle mani di Hamas. 🔗iodonna.it

Nel 2024, per la prima volta nella storia del cinema Usa, le donne hanno eguagliato gli uomini nei ruoli principali. Due nuovi studi rivelano che i, l 42% dei film di maggior incasso ha avuto protagoniste femminili, un equilibrio senza precedenti - Nel 2024, per la prima volta nella storia del cinema statunitense, le donne hanno raggiunto la parità di genere nei ruoli da protagoniste sul grande schermo. Questo significativo traguardo, è stato evidenziato da due nuovi studi che hanno analizzato i film di maggior incasso dell’anno e dai quali è emerso che, grazie al successo di pellicole come Wicked e The Substance, il panorama cinematografico ha visto un equilibrio senza precedenti tra i ruoli maschili e femminili. 🔗iodonna.it

Leonardo DiCaprio: Netflix gli ha offerto 3 milioni per un cameo nel sequel di C'era una volta a... Hollywood? - DiCaprio starebbe facendo innervosire i dirigenti di Netflix con richieste economiche esose, ma la sua apparizione dovrebbe limitarsi a un semplice cameo. Qualche settimana fa è stato annunciato il coinvolgimento di David Fincher in un sequel (molto libero, a dirla tutta) di C'era una volta in... Hollywood che vedrà il ritorno di Brad Pitt nei panni dello stuntman Cliff Booth. Fincher raccoglierà l'eredità di Quentin Tarantino per conto di Netflix riesumando quello che avrebbe dovuto essere il suo decimo e ultimo film, e utilizzerà la sua sceneggiatura. 🔗movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Per capire l’arte ci vuole una sedia: il canto dalla tenebra o Notturno teppista. Intervista impossibile a Dino Campana; Il Campanone di San Pietro suona con un’installazione di Bill Fontana; La prima opera d'arte contemporanea ospitata nel portico di San Pietro; Roma: Bill Fontana. Gli echi muti di una grande scultura sonora | Il Campanone della Basilica San Pietro. 🔗Se ne parla anche su altri siti