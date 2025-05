Ancora una truffa del finto carabiniere | denunciato un 46enne pluripregiudicato

truffatore che l’ha contattata al telefono fisso, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine e tentando di mettere a segno un raggiro secondo uno schema ormai noto. La potenziale vittima, però, non ha creduto alla. 🔗 Cataniatoday.it - Ancora una truffa del "finto carabiniere": denunciato un 46enne pluripregiudicato Un’anziana di Acireale non è caduta nella trappola tesa da untore che l’ha contattata al telefono fisso, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine e tentando di mettere a segno un raggiro secondo uno schema ormai noto. La potenziale vittima, però, non ha creduto alla. 🔗 Cataniatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Tenta la truffa del finto carabiniere, ma una 97enne non ci casca e lo fa arrestare - Bologna, 28 febbraio 2025 – Si finge carabiniere e tenta di farsi consegnare 14mila euro, ma la 97enne non ci casca e, insieme alla vicina di casa, lo fa arrestare. La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un cittadino romeno di 24 anni per tentata truffa aggravata a persona anziana con il metodo del finto carabiniere. L’ennesima truffa di questo tipo, per fortuna sventata. I fatti. Mercoledì mattina, attorno alle13. 🔗ilrestodelcarlino.it

Truffa al telefono da 24mila euro con finto carabiniere: quattro persone denunciate - Quattro persone, originarie di Catania, sono state denunciate a Bari per truffa aggravata in concorso. In base a una ricostruzione dei carabinieri, la vittima del presunto raggiro, sarebbe stata raggiunta da una telefonata proveniente da un numero corrispondente a quello del centralino del... 🔗baritoday.it

Truffa del finto carabiniere si trasforma in rapina a Bari, 71enne derubata con la forza: coppia arrestata - A Bari, una coppia è stata arrestata per truffa e rapina ai danni di un'anziana, utilizzando il trucco del finto carabiniere. 🔗notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Ancora una truffa del finto carabiniere: denunciato un 46enne pluripregiudicato; Tenta truffa del finto carabiniere ma anziana capisce tutto, denunciato; Ancora una truffa del 'finto carabiniere': denunciato un 46enne pluripregiudicato; Finto Carabiniere truffa anziana poi scappa con soldi, gioielli e ricordi di famiglia: arrestato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tenta truffa del finto carabiniere ma anziana capisce tutto, denunciato - È stato smascherato nel giro di pochi minuti dalla persona che pensava di truffare. Un’anziana di Acireale non è caduta nella trappola tesa da un uomo che l’ha contattata al telefono fisso, spacciando ... 🔗grandangoloagrigento.it

Catania, si finge carabiniere per tentare una truffa: anziana lo smaschera - Una signora di Catania ha smascherato un uomo che, fingendosi un carabiniere, ha tentato di truffarla: l'uomo è stato denunciato dalla polizia ... 🔗strettoweb.com

Marassi, due uomini arrestati con l'accusa di truffa a un'anziana - Secondo l'Arma hanno tentato lo stratagemma del “finto maresciallo dei Carabinieri”. L'appello a segnalare situazioni sospette "Fenomeno in crescita" ... 🔗rainews.it