Ancora un infermiere aggredito dal figlio di un paziente in Puglia

infermiere aggredito dal figlio di un paziente: è accaduto all'ospedale Di Venere di Bari lo scorso 29 aprile. L'uomo, un 31enne, ha raccontato che all'alba il figlio di un.

Picchiato dal parente di un paziente, infermiere aggredito al Di Venere. Il racconto: "Disarmato da quella violenza, ora ho paura" - "Era completamente fuori di sé, ha cominciato a lanciare sedie, ha sollevato la scrivania. Ha inveito contro le mie colleghe, poi si è scagliato con di me. Mi ha strattonato, ha cominciato a colpirmi, mi ha sferrato un calcio in pieno petto". Francesco, 31 anni, lavora come infermiere nel reparto... 🔗baritoday.it

Infermiere aggredito al Serd finisce in ospedale - Momenti di tensione nella mattinata di martedì al Serd di Viterbo. Un giovane in stato di agitazione ha dato in escandescenze, rendendo necessario l'intervento della polizia. Stando alle ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe rifiutato di assumere le medicine prescritte, provocando l’allarme di... 🔗viterbotoday.it

Il racconto di un infermiere: “Aggredito da un malato in strada”. Insulti e sassate ai soccorritori - Arezzo, 14 marzo 2025 – Nella giornata nazionale contro le aggressioni al personale sanitario, il 12 marzo, era come sempre al lavoro. “Un lavoro che ho scelto e che non sarà un episodio come quello che mi è capitato, che poi non è solo uno, a farmi lasciare”. Bruno Bruschi è un infermiere della centrale operativa emergenza urgenza ad Arezzo e due anni fa fu aggredito da un anziano a Tegoleto che aveva chiamato per chiedere soccorso e, una volta che i sanitari erano arrivati sul posto, si era scagliato contro di loro con insulti, minacce e scagliando vari oggetti. 🔗lanazione.it

Pescara, infermiere preso a pugni da paziente: “Questa storia deve finire” - Grave episodio di violenza nel Pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Pescara, dove nella serata di giovedì scorso un 45enne di origini marocchine, privo di fissa dimora, ha aggredito e ferito un ... 🔗nursetimes.org